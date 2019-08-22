"На колени! Слышала, с*ка?!" В Черновцах подростки устроили массовую травлю школьницы

В Черновцах группа из 10-15 подростков угрожала школьнице физической расправой, окружив ее и прижав к стене.

Поводом для этого, по словам ученицы 8 класса школы №27, стало то, что обзывали ее подруг. Об этом школьница заявила очевидице конфликта Наталье, которая опубликовала запись разговора в группе "Стопхам Буковина" в Facebook (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы. Присутствует ненормативная лексика).

"Возле стены стояла девочка, она была испуганная и заплаканная. Над ней нависла другая. Вокруг них – наблюдатели. То, что я услышала до включения камеры: "Ты сейчас встанешь на колени и будешь просить прощения. Ты меня слышала, с*ка?!" – пересказала девушка.

Наталья добавила, что большинство подростков разбежались, как только заметили ее приближение. Осталась стоять только девочка, которая не заметила Наталью. Она продолжала кричать, что ее оппонентка "сейчас полетит в этот кирпич".

Пострадавшая от буллинга Facebook "Стопхам Буковина"

Как писал OBOZREVATEL, лидерами по составленным административным протоколам по буллингу детей является Киевская, Херсонская, Кировоградская и Черкасская области. Меньше всего на закон отреагировали Закарпатская и Черниговская области, где составлено по 1 протоколу.

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