Главная Новости
30 декабря • обновлено в 21:25
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Буду помнить каждый взгляд": у Зеленского опубликовали трогательное видео возвращения пленных

1.5т
Читать материал на украинском

В сети появилось трогательное видео встречи в аэропорту "Борисполь" бывших украинских пленных, которых 29 декабря вытащили из плена "Л/ДНР".

Соответствующий ролик опубликован в Telegram президента Украины Владимира Зеленского Zelenskiy / Official. На кадрах видно самолет, который прибывает в аэропорт, освобожденных украинцев и их родственников, а также самого главнокомандующего, который, встречая пленных, в один момент вытирает слезы.

"Буду помнить каждое рукопожатие, каждый взгляд. Для нас всех возвращения наших – ни с чем не сравнимая радость", – отмечается в комментарии к видео.

Новости
Силовики Путина снова начали хватать украинцев после обмена: подробности

Зеленский вытирает слезы

Зеленский вытирает слезы

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, главным приоритетом Украины остается окончательное освобождение всех граждан государства в формате "всех на всех". Глава МИД Вадим Пристайко рассказал, что продолжатся переговоры с РФ по этому вопросу.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Погорилко
Тема
Обмен пленными
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Тег
аэропорт Борисполь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
5
Смешно
6
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги