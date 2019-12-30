"Буду помнить каждый взгляд": у Зеленского опубликовали трогательное видео возвращения пленных

В сети появилось трогательное видео встречи в аэропорту "Борисполь" бывших украинских пленных, которых 29 декабря вытащили из плена "Л/ДНР".

Соответствующий ролик опубликован в Telegram президента Украины Владимира Зеленского Zelenskiy / Official. На кадрах видно самолет, который прибывает в аэропорт, освобожденных украинцев и их родственников, а также самого главнокомандующего, который, встречая пленных, в один момент вытирает слезы.

"Буду помнить каждое рукопожатие, каждый взгляд. Для нас всех возвращения наших – ни с чем не сравнимая радость", – отмечается в комментарии к видео.

Зеленский вытирает слезы Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, главным приоритетом Украины остается окончательное освобождение всех граждан государства в формате "всех на всех". Глава МИД Вадим Пристайко рассказал, что продолжатся переговоры с РФ по этому вопросу.

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