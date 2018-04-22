Будет второй Донбасс: что думают украинцы о действиях Венгрии на Закарпатье

Массовая раздача венгерских паспортов на Закарпатье может спровоцировать в Украине "второй Донбасс".

В этом уверены читатели "Обозревателя", которые поделились своим мнением в соответствующем опросе на сайте.

Вопрос звучал так: "Чем грозит массовая раздача венгерских паспортов на Закарпатье?"

Больше половины проголосовавших (65%) считают, что велика вероятность того, что значительный процент жителей Закарпатья с паспортами Венгрии закончиться для Украины "вторым Донбассом".

20% опрошенных уверенны, что данная ситуация обернется тем, что из Украины сбегут тысячи граждан.

13% проголосовавших нашли плюсы в венгерских паспортах для жителей страны и ответили, что это является возможностью для украинцев больше заработать в Европе.

Всего в опросе приняли участие больше 2,5 тысяч людей.

Как писал "Обозреватель", ранее украинцы решили, в каком случае крымчан нужно лишить гражданства страны.