Будет второй Донбасс: что думают украинцы о действиях Венгрии на Закарпатье

Массовая раздача венгерских паспортов на Закарпатье может спровоцировать в Украине "второй Донбасс".
В этом уверены читатели "Обозревателя", которые поделились своим мнением в соответствующем опросе на сайте.
Вопрос звучал так: "Чем грозит массовая раздача венгерских паспортов на Закарпатье?"
Больше половины проголосовавших (65%) считают, что велика вероятность того, что значительный процент жителей Закарпатья с паспортами Венгрии закончиться для Украины "вторым Донбассом".
20% опрошенных уверенны, что данная ситуация обернется тем, что из Украины сбегут тысячи граждан.
13% проголосовавших нашли плюсы в венгерских паспортах для жителей страны и ответили, что это является возможностью для украинцев больше заработать в Европе.
Всего в опросе приняли участие больше 2,5 тысяч людей.
Как писал "Обозреватель", ранее украинцы решили, в каком случае крымчан нужно лишить гражданства страны.