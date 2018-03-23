Будет потоп: синоптики предупредили украинцев об опасном явлении

Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках Украины в пятницу, 23 марта.

Под угрозой Одесщина, сообщает пресс-служба ГоСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"В р. Дунай возле г. Вилково, вследствие влияния ветра, ожидается уровень воды 150-160 см, при достижении и превышении отметки 155 см, возможно подтопление пониженных незаселенных участков города. На 8 часов 22 марта уровень воды р. Дунай возле г. Вилково равнялся 140 см над нулем поста", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Обозреватель", по прогнозам синоптиков, в ближайшие субботу и воскресенье, 24-25 марта, на территории Украины начнется постепенное потепление.