Буданов озвучил приоритеты в Главном управлении разведки: курс на НАТО

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, которого накануне назначил президент Владимир Зеленский, планирует реформировать украинскую разведку и внедрять в ней стандарты НАТО.

Как Буданов рассказал "Интерфаксу", он будет делать все возможное, чтобы восстановить целостность и неделимость Украины и усилить мощь украинской армии.

"Мой курс на реформирование системы останется неизменным, на основе принципов и стандартов НАТО. Мы восстановим сам дух украинской военной разведки", – сказал он.

Напомним, 5 августа президент Украины Владимир Зеленский своими указами в уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны страны и назначил на эту должность Кирилла Буданова.

Буданов в 2007 году получил образование в Одесском институте Сухопутных войск, а после учебы начал службу в спецназе ГУР Минобороны Украины, где занимал различные должности. Участвовал в боевых действиях на Донбассе с 2014 года и является полным кавалером ордена "За мужество". С 2020 года служил в должности заместителя директора в Службе внешней разведки Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента Украины Олега Татарова, который будет отвечать за правоохранительный направление. Глава государства подписал соответствующий указ 5 августа.