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25 марта • обновлено в 11:28
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Брифинг Ляшко по коронавирусу в Украине 25 марта: смотреть онлайн

2.1т
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В среду, 25 марта, в 12:30 состоится брифинг главного санитарного врача Украины, первого замглавы Минздрава Виктора Ляшко о ситуации с коронавирусом в стране.

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Виктор Ляшко

Виктор Ляшко

LIGA.net

Напомним, по состоянию на утро 25 марта Минздрав официально подтвердил 113 случаев заражения коронавирусом в Украине. Из них 29 выявлены за последние сутки. Первые случаи инфицирования зафиксированы в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в:

  • Волынская область – 1 случай (выявлен за последние сутки);

  • Запорожская область – 2 случая (выявлены за последние сутки);

  • Днепропетровская область – 2 случая;

  • Донецкая область – 1 случай;

  • Житомирская область – 2 (1 летальный) случая;

  • Ивано-Франковская область – 5 (1 летальный) случаев;

  • Киев – 31 случай (из них 2 обнаружены в течение последних суток);

  • Киевская область – 22 случая (из них 7 в течение последних суток);

  • Львовская область – 2 случая;

  • Луганская область – 1 (выявлен за последние сутки);

  • Одесская область – 1 (выявлен за последние сутки);

  • Тернопольская область – 4 случая (2 из которых обнаружены за последние сутки);

  • Черновицкая область – 38 (1 летальный) случаев, из них 13 обнаружены в течение последних суток;

  • Черкасская область – 1 случай.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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