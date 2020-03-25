Брифинг Ляшко по коронавирусу в Украине 25 марта: смотреть онлайн

В среду, 25 марта, в 12:30 состоится брифинг главного санитарного врача Украины, первого замглавы Минздрава Виктора Ляшко о ситуации с коронавирусом в стране.

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Виктор Ляшко LIGA.net

Напомним, по состоянию на утро 25 марта Минздрав официально подтвердил 113 случаев заражения коронавирусом в Украине. Из них 29 выявлены за последние сутки. Первые случаи инфицирования зафиксированы в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в:

Волынская область – 1 случай (выявлен за последние сутки);

Запорожская область – 2 случая (выявлены за последние сутки);

Днепропетровская область – 2 случая;

Донецкая область – 1 случай;

Житомирская область – 2 (1 летальный) случая;

Ивано-Франковская область – 5 (1 летальный) случаев;

Киев – 31 случай (из них 2 обнаружены в течение последних суток);

Киевская область – 22 случая (из них 7 в течение последних суток);

Львовская область – 2 случая;

Луганская область – 1 (выявлен за последние сутки);

Одесская область – 1 (выявлен за последние сутки);

Тернопольская область – 4 случая (2 из которых обнаружены за последние сутки);

Черновицкая область – 38 (1 летальный) случаев, из них 13 обнаружены в течение последних суток;

Черкасская область – 1 случай.

Как сообщал OBOZREVATEL:

24 марта Ляшко заявил, что благодаря карантину в Украине существенно уменьшилось количество заболеваний гриппом и гриппоподобными болезнями. Это говорит о том, что ограничительные меры могут сдержать и распространение коронавируса.

Вместе с тем он предупредил, что в Украине коронавирусом по разным оценкам могут заразиться от 200 тысяч человек до миллионов. Однако этого можно избежать, если соблюдать карантин.

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