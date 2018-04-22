"Ботокс со скрепами": Герман разозлила украинцев заявлением об УПЦ

Экс-советница беглого президента Украины Виктора Януковича Анна Герман возмутилась решением власти создать в стране единую церковь.

В эфире телеканала News One экс-регионалка заявила, что данная инициатива является исключительно политическим моментом.

"Когда я слышу, что ставят в один ряд автокефалию, безвиз, вступление Украины в НАТО, то у меня нет комментариев. Это вещи несопоставимые", - сказала Герман.

"Если мы хотим интегрироваться в Европу, то должны европейские ценности тоже беречь. А в Европе церковь и государство не зависят друг от друга", - заявила она.

На слова Герман отреагировал политолог Алексей Голобуцкий, который обратил внимание на внешний вид женщины. "Еще одна богомольная против автокефалии. Им там в ФСБ, наверное, колют ботокс с добавками "Русский мир" и "Скрепы" - написал он в Facebook.

Пользователи сети также были возмущены заявлением Герман на тему религии. "Не обращайте внимания, она просто глупая", "Раритет во всех смыслах, зачем вообще реагировать на нее?" "Да ты что! Путину расскажи об этом", "Она плохо учила историю, поэтому несет чушь", "Пусть лучше помолчит", - пишут комментаторы.

Как писал "Обозреватель", ранее УПЦ МП выдвинула власти претензии из-за плана создать единую церковь в Украине.