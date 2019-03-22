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"Большой Нурсултан": Портников рассказал, почему Украина раздражает Россию и ее друзей

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Украина раздражает Россию и ее сателлитов на постсоветском пространстве, поскольку является одной из немногих стран, которые способны на изменения и отстаивание своей свободы.

Большинство остальных членов распавшегося СССР на самом деле мало чем отличаются от Казахстана, где царит культ личности бессменных лидеров. Такое мнение выразил украинский журналист Виталий Портников в статье для "Грани.ру".

В частности, он с недоумением отнесся к ажиотажу, поднявшемуся вокруг переименования столицы Казахстана и других географических объектов в честь ушедшего в отставку президента Нурсултана Назарбаева.

Виталий Портников

Виталий Портников

"Еспресо.TV"

"Пожилой человек, который как бы в щелочку — а на самом деле с ханского трона — наблюдает за собственными похоронами, оставаясь живым. И узнает о почестях, которые он не мог себе позволить, пока противился искушению председательствовать на собственных похоронах: почетные звания, памятник, переименованная столица, бульвар Мира в Караганде переименовали в проспект Нурсултана Назарбаева, проспект Независимости в Усть-Каменогорске будет носить имя Назарбаева, а в Актау... А в Актау в проспект Назарбаева переименовали проспект Первого Президента Республики Казахстан! Ради удовлетворения любопытства пожилого человека Казахстан превращается в Советский союз брежневских времен", — пишет он.

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Вместе с тем, Портников подчеркнул, что такая тенденция наблюдается не только в Казахстане. Ведь на самом деле большая часть жителей постсоветского мира живет в Нурсултане.

"Разве россияне, которые уже 19 лет не могут избавиться от Путина и только гадают, какой вариант продления своего бессмысленного правления выберет правитель, не живут в Нурсултане? Разве белорусы, которые как избрали 25 лет президентом антикоррупционера Лукашенко — так и радуются, не живут в Нурсултане? Разве туркмены, у которых отцы народа сменяются только естественным путем, не живут в Нурсултане? Разве азербайджанцы, пережившие создание династии и назначение супруги второго из Алиевых первым вице-президентом страны, не живут в Нурсултане? Разве таджики не согласились с тем, что ими уже 25 лет правит победитель в гражданской войне, задумывающийся о передаче власти сыну? Разве в Узбекистане власть могла смениться иначе, как после похорон? Разве все это не Нурсултан?" — задается риторическими вопросами журналист.

Нурсултан Назарбаев

Нурсултан Назарбаев

Исключением, считает он, являются только Украина, способная на демократические выборы и восстания, Молдова с ее клановой борьбой, Грузия и Армения с их революциями и переворотами и Кыргызстан с его мятежами. В остальных странах постсоветского пространства власть не меняется никогда. В итоге, пишет Портников, остается четыре маленьких страны, две из которых к тому же потеряли часть без того не очень обширной территории, и одна большая.

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"Теперь понятно, почему именно Украина вызывает такую дикую ненависть правителей "большого Нурсултана", почему они так хотят добиться ее краха, подчинить, унизить, обмануть? Да потому что на постсоветском пространстве Украина — пока что единственная надежда на то, что не все в нашем мире будет называться Нурсултан, что жизнь, в которой безумие не считается нормой, все-таки существует", — резюмировал журналист.

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Персона
Виталий Портников
Место
Украина
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