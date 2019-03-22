"Большой Нурсултан": Портников рассказал, почему Украина раздражает Россию и ее друзей

Украина раздражает Россию и ее сателлитов на постсоветском пространстве, поскольку является одной из немногих стран, которые способны на изменения и отстаивание своей свободы.

Большинство остальных членов распавшегося СССР на самом деле мало чем отличаются от Казахстана, где царит культ личности бессменных лидеров. Такое мнение выразил украинский журналист Виталий Портников в статье для "Грани.ру".

В частности, он с недоумением отнесся к ажиотажу, поднявшемуся вокруг переименования столицы Казахстана и других географических объектов в честь ушедшего в отставку президента Нурсултана Назарбаева.

Виталий Портников "Еспресо.TV"

"Пожилой человек, который как бы в щелочку — а на самом деле с ханского трона — наблюдает за собственными похоронами, оставаясь живым. И узнает о почестях, которые он не мог себе позволить, пока противился искушению председательствовать на собственных похоронах: почетные звания, памятник, переименованная столица, бульвар Мира в Караганде переименовали в проспект Нурсултана Назарбаева, проспект Независимости в Усть-Каменогорске будет носить имя Назарбаева, а в Актау... А в Актау в проспект Назарбаева переименовали проспект Первого Президента Республики Казахстан! Ради удовлетворения любопытства пожилого человека Казахстан превращается в Советский союз брежневских времен", — пишет он.

Вместе с тем, Портников подчеркнул, что такая тенденция наблюдается не только в Казахстане. Ведь на самом деле большая часть жителей постсоветского мира живет в Нурсултане.

"Разве россияне, которые уже 19 лет не могут избавиться от Путина и только гадают, какой вариант продления своего бессмысленного правления выберет правитель, не живут в Нурсултане? Разве белорусы, которые как избрали 25 лет президентом антикоррупционера Лукашенко — так и радуются, не живут в Нурсултане? Разве туркмены, у которых отцы народа сменяются только естественным путем, не живут в Нурсултане? Разве азербайджанцы, пережившие создание династии и назначение супруги второго из Алиевых первым вице-президентом страны, не живут в Нурсултане? Разве таджики не согласились с тем, что ими уже 25 лет правит победитель в гражданской войне, задумывающийся о передаче власти сыну? Разве в Узбекистане власть могла смениться иначе, как после похорон? Разве все это не Нурсултан?" — задается риторическими вопросами журналист.

Нурсултан Назарбаев

Исключением, считает он, являются только Украина, способная на демократические выборы и восстания, Молдова с ее клановой борьбой, Грузия и Армения с их революциями и переворотами и Кыргызстан с его мятежами. В остальных странах постсоветского пространства власть не меняется никогда. В итоге, пишет Портников, остается четыре маленьких страны, две из которых к тому же потеряли часть без того не очень обширной территории, и одна большая.

"Теперь понятно, почему именно Украина вызывает такую дикую ненависть правителей "большого Нурсултана", почему они так хотят добиться ее краха, подчинить, унизить, обмануть? Да потому что на постсоветском пространстве Украина — пока что единственная надежда на то, что не все в нашем мире будет называться Нурсултан, что жизнь, в которой безумие не считается нормой, все-таки существует", — резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий. Соответствующее заявление он сделал во время обращения к народу в эфире республиканских телеканалов во вторник, 19 марта.

Назарбаев добавил, что останется председателем Совета безопасности, главой партии "Нур Отан", членом Конституционного совета и напомнил, что законами он наделен статусом Первого Президента – Елбасы, Лидера Нации.

Касым-Жомарт Токаев 20 марта принес присягу народу Казахстана и вступил в должность президента республики. В это же время Токаев предложил переименовать столицу Казахстана Астану в Нурсултан.

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