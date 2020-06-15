Большинство жителей “Л/ДНР” выберет Украину – Казанский

Жители оккупированной Россией территории Донбасса выбрали бы жить в Украине, потому что хотят определенности.

Об этом заявил в эфире канала "Украина 24" представитель политической подгруппы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский. По его словам, дело не в патриотизме.

Казанский заявил, что отслеживает в соцсетях настроение населения в ОРДЛО.

Большинство жителей “Л/ДНР” выберут Украину

"Я знаю, что люди там не приемлют "ЛНР" и "ДНР". Им не нравится нынешняя ситуация. Думаю, этим людям уже все равно – либо Украина, либо Россия, но чтобы какое-то государство, где у них будут банки, аэропорты. Они хотят определенности. И если их, условно говоря, Россия не забирает, а Россия их не забирает, это уже понятно и очевидно, то остается вариант невелик – либо Украина, либо вот это "банановое" непонятно что, угольная недореспублика", – сказал он.

И объяснил, почему будет сделан выбор.

"В такой ситуации, я уверен, большинство людей там выберет Украину – не из-за каких-то патриотических интересов, они просто хотят нормализации своей жизни. А там мы видим, что все рассыпается. Там происходит постепенный распад экономики, потому что нет шансов выжить в такой ситуации", – резюмировал Казанский.

Ранее OBOZREVATEL писал, что журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский вошли в ТКГ как представители ОРДЛО.