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Больше выходных: в Украине хотят ввести новый зимний праздник

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День объединительного Собора, 15 декабря, в ходе которого был избран глава единой украинской православной церкви, предлагают признать Днем духовного единства и сделать официальным выходным.

Соответствующий законопроект №9407 был зарегистрирован в понедельник, 17 декабря, на сайте Верховной Рады. Его инициатором выступил внефракционный народный депутат Сергей Мищенко.

Текст документа пока что отсутствует. При этом сам политик в Facebook выразил мнение, что объединительный Собор стал историческим днем для миллионов украинских верующих в Украине и за рубежом.

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По его мнению, "празднование 15 декабря Дня духовного единства Украины не только уменьшит влияние иностранной пропаганды, но и поспособствует национальному единению, обеспечению духовной и национальной безопасности Украины".

Больше выходных: в Украине хотят ввести новый зимний праздник

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Кабинет министров рекомендовал в 2019 и 2020 году перенести рабочие дни для более удобного проведения новогодних и майских праздников, озвучив предложения по переносу выходных.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
Теги
выходныепраздник
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Лучше каждую пятницу сделать выходным в честь Голодомора.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Может, хотя бы Томоса сперва дождётесь? И вообще, поумереннее надо бы с праздничными и траурными датами обходиться - а то скоро рабочих дней совсем не останется. :)
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кирик вадим
кирик вадим
Ш. Олег, про выдодные согласен, не нужно, а томос будет, Шарий тоже смеялся над безвизом заранее, и где он?)))
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