Больше выходных: в Украине хотят ввести новый зимний праздник

День объединительного Собора, 15 декабря, в ходе которого был избран глава единой украинской православной церкви, предлагают признать Днем духовного единства и сделать официальным выходным.

Соответствующий законопроект №9407 был зарегистрирован в понедельник, 17 декабря, на сайте Верховной Рады. Его инициатором выступил внефракционный народный депутат Сергей Мищенко.

Текст документа пока что отсутствует. При этом сам политик в Facebook выразил мнение, что объединительный Собор стал историческим днем для миллионов украинских верующих в Украине и за рубежом.

По его мнению, "празднование 15 декабря Дня духовного единства Украины не только уменьшит влияние иностранной пропаганды, но и поспособствует национальному единению, обеспечению духовной и национальной безопасности Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Кабинет министров рекомендовал в 2019 и 2020 году перенести рабочие дни для более удобного проведения новогодних и майских праздников, озвучив предложения по переносу выходных.