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"Больше не вернусь в Украину": смертельный пожар в Одессе напугал иностранных туристов

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Одним из пострадавших при пожаре в отеле "Токио Стар", где погибло 9 человек, оказался житель США Ли Боумэн.

С американским туристом пообщался журналист издания "КП в Украине". Мужчина уже четвертый раз приезжает в Украину, но после случившегося возвращаться больше не собирается.

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"Я должен был уезжать в Киев, остановился тут на одну ночь, а тут пожар! Я выскочил почти без вещей. Уже утром мои вещи мне вынесла полиция - в том числе и паспорт. Но оба моих мобильных телефона сгорели - я их остановил на ночь на зарядке и когда выскакивал, не было времени их брать. Мне дали телефон позвонить в американское посольство", – рассказал Боумэн.

Ли Боумэн

Ли Боумэн

Фото: Максим Войтенко

Сам Ли не сильно пострадал, у него только немного обгорела нога и сам даже не успел угореть.

"Больше не вернусь в Украину": смертельный пожар в Одессе напугал иностранных туристов

Фото: Максим Войтенко

Как писал OBOZREVATEL:

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Тема
Пожар в отеле Токио Стар
Место
Украина
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