"Больше не вернусь в Украину": смертельный пожар в Одессе напугал иностранных туристов

Одним из пострадавших при пожаре в отеле "Токио Стар", где погибло 9 человек, оказался житель США Ли Боумэн.
С американским туристом пообщался журналист издания "КП в Украине". Мужчина уже четвертый раз приезжает в Украину, но после случившегося возвращаться больше не собирается.
"Я должен был уезжать в Киев, остановился тут на одну ночь, а тут пожар! Я выскочил почти без вещей. Уже утром мои вещи мне вынесла полиция - в том числе и паспорт. Но оба моих мобильных телефона сгорели - я их остановил на ночь на зарядке и когда выскакивал, не было времени их брать. Мне дали телефон позвонить в американское посольство", – рассказал Боумэн.
Ли Боумэн
Фото: Максим Войтенко
Сам Ли не сильно пострадал, у него только немного обгорела нога и сам даже не успел угореть.
Фото: Максим Войтенко
Как писал OBOZREVATEL:
В Одессе в ночь на 17 августа в отеле "Токио Стар" вспыхнул пожар, в результате которого погибли девять человек.
На ситуацию отреагировали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Владимир Гройсман.
Среди основных версий случившегося полиция рассматривает инсценировку с целью сокрытия убийства.
Выяснилось, что на "Токио Стар" в Одессе еще в 2015 году жаловались из-за антисанитарии. Так, в заведении проводилась проверка в рамках шоу "Ревизор", во время которой в отеле нашли множество нарушений.
Руководство не позволило провести плановую проверку отеля в июле 2019 года.
Владельцем "Токио Стар" является 47-летний бизнесмен Вадим Черный, известен своей сомнительной репутацией.
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