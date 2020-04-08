Куда повезут больных коронавирусом бойцов ООС: в ВСУ определили места

Вооруженные Силы Украины определились с местами для обсервации военнослужащих с подозрением на COVID-19. Для участников ООС обсервационной зоной определен военный санаторий в Запорожской области.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в Командовании Медицинских сил ВСУ. "Для оказания медицинской помощи военнослужащим Вооруженных Сил Украины определены инфекционные клиники (отделения) военно-медицинских клинических центров регионов (военных госпиталей). В Вооруженных Силах Украины в военных учреждениях здравоохранения предусмотрено 850 коек инфекционного профиля для оказания медицинской помощи инфекционным больным. При необходимости оперативно будет дополнительно развернуто еще 800 коек инфекционного профиля", - отметил руководитель пресс-службы Командования Медицинских сил Алексей Мазепа.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

По его словам, военные медики также прошли тренировки по развертыванию мобильного госпиталя: так в ВСУ готовятся к возможной вспышке эпидемии.

"Обсервационные зоны во время массового поступления военнослужащих, больных острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом COVID-19, определены в клиниках инфекционных болезней при Национальном военно-медицинском клиническом центре ГВКГ, военно-медицинских клинических центрах регионов и инфекционных отделениях военных госпиталей. Для военнослужащих Операции Объединенных сил обсервационной зоной определен Центральный военный санаторий "Приморский", где предусмотрено 150 коек для обсервации", - сообщил Мазепа.

В целом, по его словам, в военных санаториях готовы принять до 2,5 тысяч пациентов.

"При острой необходимости войско сможет развернуть и еще один военный госпиталь, рассчитанный на 250 коек для приема инфицированных больных", - подчеркнул Мазепа.

Сейчас, по словам руководителя пресс-службы Командования Медицинских сил, определены санитарные транспортные средства для осуществления эвакуации пациентов (в том числе по воздуху). Разработаны пути эвакуации военнослужащих с подозрением на COVID-19, а военных медиков учат особенностям проведения эвакуации таких пациентов и готовят к тому, как уберечься от заражения самим.

"С военнослужащими и работниками медицинской службы Вооруженных Сил Украины в военно-медицинских клинических центрах регионов, военных госпиталях на постоянной основе организованы и проводятся инструкторско-методические занятия и специализированные тренировки по поддержанию на высоком уровне профессиональных навыков личного состава по вопросам предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и минимизации риска инфицирования медицинских работников при контакте с инфицированными и потенциально инфицированными лицами", - пояснил Мазепа.

Он также заверил, что военные госпитали преимущественно обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, лекарствами и дезинфицирующими средствами.

"Проанализировано наличие и создан необходимый запас медико-санитарного, хозяйственного имущества, дезинфекционных, лекарственных средств и средств индивидуальной защиты в учреждениях здравоохранения ВС Украины и определены дополнительные потребности в необходимых средствах индивидуальной защиты и медицинского имущества на время проведения карантинных мероприятий в соответствии с рекомендациями МОЗ", - заявил Мазепа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на утро 7 февраля в ВСУ зафиксировано 4 случая заражения коронавирусной инфекцией. Один из них - летальный. Больная коронавирусом служащая одной из воинских частей Ивано-Франковской области умерла утром 6 апреля - после недели в реанимации. Ей было 42 года. Через несколько часов после смерти женщины пришли результаты лабораторного анализа, которые подтвердили диагноз COVID-19.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram