Оставшиеся на Бали туристы взбунтовались против попавших в обсервацию

Несколько сотен украинцев все еще находятся на Бали. Они прилетели туда рейсами других авиалиний и все еще ждут эвакуации. Одной из топовых тем для обсуждения среди них является ситуация с пассажирами рейса "Доха-Киев", которые взбунтовались против обсервации.

OBOZREVATEL пообщался с несколькими из них, чтобы узнать отношение к произошедшему и выяснить, как поступили бы они.

По мнению туриста Михаила, туристы должны были согласиться на обсервацию сразу, так как во время эпидемии нужно нести ответственность не только за себя, но и за окружающих.

"Мне больно и обидно смотреть, как ведут себя мои соотечественники. Те люди, которые прилетели в Украину этими рейсами, обязаны были согласиться на обсервацию и спокойно, как европейцы, проехать туда, куда их там разместили. После этого можно было бы уже просить пройти тест и потом, если тест отрицательный, настаивать на самоизоляции в собственных домах. Они подвергают риску множество людей, в том числе пожилых и детей", – рассказал OBOZREVATEL Михаил.

Прилетевшие с Бали украинцы

Еще одна девушка поделилась с OBOZREVATEL мнением на условиях анонимности. Она уверена, что проблема возникла из-за недостаточной коммуникации власти и пассажиров. Однако, эта ситуация не повлияла на ее желание эвакуироваться: "Это все еще мой дом", – отметила девушка. При этом добавила, что сама на обсервацию согласилась бы.

"Понимаю все стороны и ситуацию, с которой многие люди столкнулись впервые в жизни. Я просто не рискнула лететь – у меня были другие авиалинии, не Катар, поэтому пришлось бы покупать дополнительные билеты. Не могла рисковать такой суммой. А на обсервацию была бы согласна", – заверила она.

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