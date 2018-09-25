Более 100 тысяч собрались в Киеве на День благодарения

23 сентября в Киеве отметили День благодарения, который посетили более 100 тысяч человек. Жители и гости столицы собрались на главной площади, чтобы поблагодарить Бога за свою страну, семью, урожай...

С 10:00 до 13:00 длилось богослужение, во время которого духовные лидеры страны молились за различные сферы жизни украинского народа.

В рамках Дня благодарения состоялся фестиваль PODYAKA FEST, локации которого были расположены на Крещатике и работали на протяжении всего дня.

Дневная программа была наполнена интересными событиями, среди которых: 13 спортивных локаций, детские мастер-классы и развлечения, лаунж-зоны, фуд-корты, тематические локации и многое другое. Участники праздника имели возможность увидеть феерическое шоу команды скейтбордистов из США Untitled Skateboards и выступления байкеров.

В конце дневной программы состоялся флешмоб, во время которого тысячи украинцев вдоль Крещатика развернули флаг и установили рекорд самого длинного флага в Украине (длина – 250 метров, ширина – 6 метров).

Кульминацией празднования стал вечерний гала-концерт, хедлайнером которого стал экс-солист группы Delirious Мартин Смит. Яркими примерами благодарности делились заграничные гости – голливудский актер Стивен Болдуин и мотивационный спикер Ник Холл.

Стивен Болдуин во время своего выступления отметил, что молится за Украину: "Бог всегда завершает то, что начал. И сейчас Он только начинает выполнять свой план для Украины! Я молюсь за Украину, чтобы вы не держались за прошлое. Не дайте, чтобы эти вещи ослепили вас, не позволяя увидеть Надежду, которая есть в будущем".

Прокомментировал событие инициатор Дня благодарения Павел Унгурян:

"Благодарное сердце – путь к великим свершениям! Украина изменится тогда, когда изменится в сердце каждый человек. Когда мы научимся говорить друг другу "спасибо" и действительно станем едины во взглядах, мыслях, действиях – и тогда мы сможем построить сильное государство на христианских началах. Только с Богом возможно будущее для Украины! Вместе строим христианскую Украину!"

В этот же день, в колонном зале Киевской городской государственной администрации состоялась пресс-конференция и встреча религиозных и общественных деятелей, где было объявлено о намерении объединиться в общее общественное движение церквей и общественных организаций Украины. Руководители основных протестантских церквей и общественных организаций приняли такое решение, учитывая современные вызовы, которые стоят перед Украиной, оказавшейся в сложной ситуации: война, агрессия, экономический кризис, навязывание идеологии неоатеизма, разрушение семейных ценностей и продвижения аморальных извращений, выталкивание христианской веры из общественной жизни и т.д.

Напомним, что столь масштабно День благодарения состоялся в Украине во второй раз. В 2017 году на это действо в Киев был приглашен легендарный мотивационный спикер Ник Вуйчич – человек без рук и ног. Тогда его выступление собрало на Крещатике несколько сотен тысяч гостей, а благодаря прямой трансляции мероприятие смогли посмотреть миллионы зрителей по всему миру.

Традиция праздновать День благодарения имеет христианские корни. Наибольшее распространение она получила в европейских странах и Соединенных Штатах Америки. В Украине этот праздник отмечался преимущественно в протестантской среде, а национальный масштаб он начал приобретать после Революции Достоинства.