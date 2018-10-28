А что, собственно "он не так сказал"...?

Вчера, наша группа (ИС) обнародовала одну из версий случившегося в Керчи, основываясь на нескольких сообщениях нашей инсайдерской сети... из Крыма.

Я имею ввиду весьма вероятную перестрелку между спецгруппой ГУ ГШ ВС РФ и антитеррористическим подразделением ФСБ, которая в принципе и стала причиной массовой бойни в местном политехническом колледже...

На это указывало сразу несколько факторов:

- мягко говоря, несколько странный метод эвакуации оккупационными властями тел погибших и раненных с места события... (с использованием закрытых армейских грузовиков и под беспрецендентно усиленой охраной);

- абсолютное "информационное замешательство" оккупантов в первые часы и дни после события (там явно подгоняли и утрясали наспех "нарисованные" детали и подробности "официальной версии");

- Резкие изменения в поведении свидетелей всего происшедшего, которые сначала рассказывали о подробностях, никак не согласующихся с официальной версией, а теперь напрочь отказывающихся общаться и даже скрывающихся...

- Оккупанты усиленно так же прячут раненых и выживших в этой трагедии...

- Характер оцепления и действий так называемых "правоохранительных" органов оккупанта, которые вели себя на месте преступления весьма и весьма странно (например, на 3-й день после расстрела площадь оцепления не сужалась, как обычно происходит в таких случаях, ибо маньяк вроде как нейтрализован и необходимость оцеплять большую территорию отсутствует, а наоборот расширялась. Оккупанты скорее всего "зачищали" территорию, ища и уничтожая улики, а так же материальные свидетельства, противоречащие официальной версии и вполне возможно фабрикуя "нужные").

- Сведения о наличии на телах пострадавших ран явно не характерных для помпового ружья или минно-взрывного характера (у нашей группы есть сведения о наличии повреждений от нарезного стрелкового оружия, по крайней мере у трех погибших)...

Ну и как довесок...

Российские СМИ, контролируемые кремлёвским режимом, а так же их украинские филиалы, такие например как 112-й телеканал или сайт "страна.ua" весьма активно, а я бы даже сказал навязчиво, вталдычивают своей аудитории ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО и безальтернативно официальную версию случившегося... при этом сопровождая весь этот информационный поток самыми фантастическими "подробностями", призванными управдоподобить версию про маньяка-одиночку Рослякова и его рэмбообразный тип психопаталогии...

Например, "заводятся" в историю некие "флешки" с заранее выписанным маньяком сценарием массового убийства, появляются "достоверные сведения" о яко бы неком "странном поведении" Рослякова ДО случившейся трагедии, появилось уже и его "общение с украинскими экстремистами в интернете" (мол они вместе шпилились в DOOM), появляются какие-то ранее не известные свидетели, видевшие подробности подготовки Рослякова к расстрелу и т.д....

Такая прыть в информационном прикрытии и обеспечении всего хода "расследования" со стороны кремлёвских СМИ сама по себе наталкивает на определённые выводы и настораживает...