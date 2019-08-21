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"Боимся не Чернобыля, а Майдана": россияне поразили реакцией на ядерное ЧП

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Жители Москвы (Россия) заявили, что боятся не радиации после масштабного ЧП в Архангельской области, а Майдана.

Подтверждающее видео разместили на странице "Раисся Тудей" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, у прохожих спросили, слышали ли они о взрывах на военных полигонах возле Северодвинска.

"Слышали. Ну что тут думать, военные склады взрываются везде. У нас что, супердержава? И в Америке, и в Англии", – ответил россиянин.

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В России заявили, что бояться не радиации, а Майдана

В России заявили, что бояться не радиации, а Майдана

Скриншот из видео

"А вас не настораживает то, что это был взрыв ядерного характера?" – уточнили у него.

"Достоверной информации нет, авария и авария. Все бывает. Аварий не бывает у тех, кто не работает. А кто работает все под риском ходим", – заверил мужчина.

Кроме того, москвич сказал, что ему не страшны последствия радиационного заражения. "Мы после Чернобыля уже ничего не боимся", – начал мужчина. "Мы больше Майдана боимся. Чтобы такие, как Навальные, не захватили Москву", – закончила фразу его спутница.

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Chesny Victor
Chesny Victor
Бойтесь суки картавые. Обнаглевших масквичей, первых вешать начнем.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Как же украина хочет что бы кто нибудь ещё наступил на те же грабли что и они)))))) это я про майдан
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Как же кастрюлям хочется, чтобы было "масштабное ЧП", "Чернобыль 2", "выброс радиации" а чёта нет и нет.
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