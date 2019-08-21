"Боимся не Чернобыля, а Майдана": россияне поразили реакцией на ядерное ЧП

Жители Москвы (Россия) заявили, что боятся не радиации после масштабного ЧП в Архангельской области, а Майдана.

Подтверждающее видео разместили на странице "Раисся Тудей" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, у прохожих спросили, слышали ли они о взрывах на военных полигонах возле Северодвинска.

"Слышали. Ну что тут думать, военные склады взрываются везде. У нас что, супердержава? И в Америке, и в Англии", – ответил россиянин.

В России заявили, что бояться не радиации, а Майдана Скриншот из видео

"А вас не настораживает то, что это был взрыв ядерного характера?" – уточнили у него.

"Достоверной информации нет, авария и авария. Все бывает. Аварий не бывает у тех, кто не работает. А кто работает – все под риском ходим", – заверил мужчина.

Кроме того, москвич сказал, что ему не страшны последствия радиационного заражения. "Мы после Чернобыля уже ничего не боимся", – начал мужчина. "Мы больше Майдана боимся. Чтобы такие, как Навальные, не захватили Москву", – закончила фразу его спутница.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Архангельской области (Россия) произошел взрыв на территории воинской части. В результате погибли несколько человек, некоторые пострадали.

В сети опубликовали фото того, что происходило в Архангельской области, где произошел взрыв на территории военной части, вызвавший резкое повышение уровня радиации.

Вблизи Северодвинска местным жителям запретили открывать окна и выпускать на улицу детей.

Причиной гибели сотрудников корпорации "Росатом" во время чрезвычайного происшествия под Архангельском стал взрыв малогабаритного ядерного реактора.

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