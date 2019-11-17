"Жена бедная будет!" Богдан удивил украинцев личной перепиской в сети

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан рассмешил сеть комментарием к посту киевлянки Маргариты Мендель.
Так, под одним из фото пользовательницы Facebook он оставил сообщение: "Запрос прими (в друзья в соцсети. – Ред.)".
Мендель не отреагировала на просьбу в комментариях, но посвятила этому отдельный пост.
Девушка сделала скрин сообщения главы ОП, написав: "Все не могу понять... Богдан женат или за девицами бегает?"
Андрей Богдан и Маргарита Мендель
Коллаж
Пользователи с юмором высказались о ситуации. "Одно другому не мешает", "Этот вопрос поставлен на уровне государственного", "Человек хочет сочетать полезное с приятным", "Куда не глянь – одна политика", "Бедная будет его жена", – шутят комментаторы.
Фото, которое прокомментировал Богдан
facebook.com/mendel.rita
Скриншот
Скрин комментариев пользователей
Скрин комментариев пользователей
Скрин комментариев пользователей
Скрин комментариев пользователей
Скрин комментариев пользователей
Скрин комментариев пользователей
Предлагаем посмотреть и другие фото Маргариты Мендель:
facebook.com/mendel.rita
facebook.com/mendel.rita
facebook.com/mendel.rita
facebook.com/mendel.rita
facebook.com/mendel.rita
facebook.com/mendel.rita
facebook.com/mendel.rita
facebook.com/mendel.rita
Ранее OBOZREVATEL писал о возлюбленной руководителя ОП Богдана. Она – сооснователь интернет-магазина бижутерии Jewellery BAZAR и совладелец бренда купальников и белья La Marе Анастасия Сличная.
Девушка рассказала журналистам об отношениях и том, как общается с детьми политика. Сличную также запечатлели с Богданом на пляже Одессы на отдыхе.
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