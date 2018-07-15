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Александр Баклан
Александр Баклан
Доктор скорой помощиВсе статьи автора

Бодя - молодець!

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ПТСР. Дуже поширений діагноз і на це є причини. В країні, де йде війна, не може бути інакше.

Кожен виходить з нього по різному. Хто сам, а хто й потребує медико - психологічної підтримки.

Бодя.

Це була його третя ротація, медиком у складі однієї РТГ. Перші два рази Боді повезло, пройшли відносно спокійно.

На третій раз не повезло. Була ж....па. А де була ж...па зимою 2015, думаю пам'ятаєте.

І от, коли прийшла повна ж...па, прийшов наказ залишити позицію.

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Тут Боді не повезло вдруге. Він та прапор Саша мали відїхати останньою машиною та стояли біля борта "газона ", допомагали грузитись іншим. Все це відбувалось під обстрілом. І якось так сталось, що коли всі погрузились, крім них, машина у...ла без них.

Далі Боді не повезло третій раз. Попали в полон.

Через певний час доля -жартівниця все ж таки вирішила повернутись до нього вже іншим місцем, і Бодю обміняли.

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Так от, після тих подій я знаю Бодю вже третій рік. І що мене вразило, він ніколи не нив, не плакався, не обізлився на весь світ та людей. Завжди на позитиві.

Переживши такі події, він зумів сам справитися зі своїм ПТСР і став для мене прикладом.

Короч. Бодя - молодець. Будь, як Бодя.

Сподобалося? Буду вдячний за допомогу.

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Автор
Александр БакланАлександр Баклан
Место
Украина
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