Благотворители продолжают оснащение учебных заведений Донбасса

Фонд Бориса Колесникова продолжает оказывать материальную поддержку учебным заведениям Донецкой области.

Так после длительных зимних каникул благотворители передали в общеобразовательную школу №10 города Бахмут плазменный телевизор Ergo. Теперь учителя смогут осовременить процесс обучения, используя интерактивные упражнения – как групповые, так и индивидуальные.

"Наличие в классах гаджетов и мультимедийной техники – требование современности. Они помогают школьникам учиться с интересом, лучше усваивать материал. Благодаря визуализации у детей развиваются наблюдательность, внимание и мышление. Благодарим наших друзей из Фонда Бориса Колесникова за заботу о молодежи и ее будущем", – подчеркнула исполняющая обязанности директора школы Татьяна Бак.

Благотворительный фонд Бориса Колесникова

Для оптимизации учебного процесса Фонд также передал в Дружковский техникум Донбасской государственной машиностроительной академии проектор Epson.

"Учебный процесс невозможен без современных технических средств обучения. Поэтому мы обратились к благотворителям с просьбой приобрести для нашего учебного заведения проектор. И они нам не отказали. Теперь преподаватели используют технику и на лекциях, и на внеклассных мероприятиях. У наших ребят появилось еще больше возможностей получить качественное образование и профессиональную подготовку, за что я искренне благодарю Бориса Викторовича", – говорит директор техникума Виктор Баштовой.

Благотворительный фонд Бориса Колесникова оснащает учебные заведения Донбасса

Благотворительный фонд Бориса Колесникова оснащает учебные заведения Донбасса

Благотворительный фонд Бориса Колесникова оснащает учебные заведения Донбасса

Благотворительный фонд Бориса Колесникова оснащает учебные заведения Донбасса

Благотворительный фонд Бориса Колесникова оснащает учебные заведения Донбасса

Благотворительный фонд Бориса Колесникова оснащает учебные заведения Донбасса

Благотворительный фонд Бориса Колесникова оснащает учебные заведения Донбасса

Благотворительный фонд Бориса Колесникова оснащает учебные заведения Донбасса

Напомним, ранее Фонд Бориса Колесникова помог Константиновской общеобразовательной школе № 16 с организацией кружков по бисероплетению и песочной анимации; для детско-юношеской школы в Константиновке закупил спортивный инвентарь; в Катериновскую образовательную школу передал 14 компьютеров, интерактивную доску и 4 принтера.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!