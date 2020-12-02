Больницы Мариуполя обеспечены бесперебойным доступом к кислороду, – медик

В городских больницах Мариуполя нет дефицита, а пациенты с коронавирусом имеют бесперебойный доступ к жизненно необходимому кислороду благодаря Группе "Метинвест", которая построила распределительную сеть и установила три кислородные станции.

Как сообщил в эфире "5 канала" директор Мариупольской больницы №9 Александр Железняк, это позволило установить 90 новых койко-мест с подачей кислорода.

"Когда нам сделали эту рампу у нас необходимость в постоянном снабжении кислорода отпала, нам сейчас не поставляют кислородные баллоны, их 180 штук расположены на рампе. И к нам один иногда два раза в неделю приезжает машина специальная, которая заправляет прямо эти кислородные баллоны на месте", – рассказал директор больницы.

Эта помощь, по словам медиков, позволила Мариуполю удерживать ситуацию с распространением коронавируса стабильной.

"Спасибо огромное Фонду Рината Ахметова и Группе "Метинвест". Кислородная терапия по протоколу лечения идет на первом месте. То есть, это 80 процентов выздоровления больных", – подчеркнула медицинский директор Мариупольской больницы №9 Ольга Елисеева.