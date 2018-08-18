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Бич больших городов: синоптик предупредила об опасном явлении в Украине

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В Украине частым явлением в последнее время стал смог.

О его природе рассказала синоптик Наталья Диденко, передает "Главред". "Летом частые антициклоны - зоны высокого атмосферного давления. Это очень масштабное образование, зависает над большой территорией (например, почти над всей территорией Украины). И в это время обычно очень слабый ветер или даже штиль. Поэтому все продукты сгорания, которые производит город, поднимаясь в воздух, "зависают" в нем", - объяснила она.

По ее словам, люди не слушают советов синоптиков и вносят свою лепту в создание такого смога. "Это - бич больших городов", - говорит Диденко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по словам синоптиков, климат в Украине пока остается умеренно континентальным, однако некоторые колебания все же наблюдаются.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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