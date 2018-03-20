Без виз и таможен: стало известно, сколько украинцев хотят объединения с Россией

Лишь 3% украинцев выступают за объединение Украины и России в одну страну. В свою очередь данную инициативу поддерживают 10% россиян.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и российским аналитическим центром Юрия Левады ("Левада-Центр"), передают "Українські Новини".

Респондентов просили ответить на вопрос "Какими бы Вы хотели видеть отношения Украины с Россией?". При этом почти 90% опрошенных заявили, что Украина должна быть независимым государством.

В то же время одинаковое количество украинцев желает закрытых границ с Россией, с визами и таможнями и независимых, дружеских отношений, без виз и таможен – по 44%.

В России количество желающих закрытых границ с Украиной составило 39%, за независимые и дружеские отношения выступили 45% респондентов.

КМИС проводил опрос с 09 по 18 февраля в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Крыма и неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей. Методом интервью были опрошены 2 043 совершеннолетних респондентов.

"Левада-центр" проводил опрос по репрезентативной выборке населения России; было опрошено 1 612 человек в возрасте 18 лет и старше в период с 7 по 12 марта.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, что большинство россиян надеются на нормализацию отношений с Украиной.