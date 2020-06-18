Без сухих областей: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В Украины в пятницу, 19 июня, ожидаются дожди с грозами, однако тепло сохранится.

Об этом сказано в прогнозе погоды Украинского гидрометцентра.

Так, осадки охватят все регионы страны, однако грозы маловероятны лишь в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Температура воздуха прогреется от 23 до 27 градусов в западных регионах и от 25 до 31 в остальных областях Украины.

В Киеве в пятницу также пройдут грозы, но будет жаркая погода: от +28 до +30 градусов.

Погода в Украине от Укргидрометцентра на 19 июня

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Украинского гидрометцентра рассказал, что грозы и смерчи станут привычным и регулярным явлением этого лета в Украине.