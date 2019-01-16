Без работы и цивилизации: в Крыму "застонали" от жизни при Путине

Жители оккупированного Крыма пожаловались на то, что с приходом так называемой российской власти у них появилось больше проблем.

Свои комментарии крымчане оставляли в одном из местных пабликов в социальных сетях, отвечая на вопрос "Чего вам не хватает в Симферополе?".

Как пишется в Twitter КРЫМСкого бандеровца, среди ответов преобладают деньги, работа, хорошие дороги и низкие цены. Кроме того, крымчане жалуются на отсутствие жизни и цивилизации как таковой, нормальной медицины, популярных сетевых супермаркетов и ресторанов.

Крым. “Чего вам не хватает в Симферополе?”, - спросили на ватном паблике. В ответах прям чувствуется, что Крым оккупирован смехдержавой pic.twitter.com/Id6trvujQ9 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 15 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первый раз, когда жители аннексированного Крыма в сети высказали недовольство российскими "властями" и разочарование из-за их невыполненных обещаний.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!