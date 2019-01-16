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Без работы и цивилизации: в Крыму "застонали" от жизни при Путине

4.3тЧитать материал на украинском

Жители оккупированного Крыма пожаловались на то, что с приходом так называемой российской власти у них появилось больше проблем.

Свои комментарии крымчане оставляли в одном из местных пабликов в социальных сетях, отвечая на вопрос "Чего вам не хватает в Симферополе?".

Как пишется в Twitter КРЫМСкого бандеровца, среди ответов преобладают деньги, работа, хорошие дороги и низкие цены. Кроме того, крымчане жалуются на отсутствие жизни и цивилизации как таковой, нормальной медицины, популярных сетевых супермаркетов и ресторанов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первый раз, когда жители аннексированного Крыма в сети высказали недовольство российскими "властями" и разочарование из-за их невыполненных обещаний.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
УкраинаСимферополь
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Так пусть крымский бэндэровец забирает свою бэндэровку и звездует на окраЙину, можем даже пенделя дать для ускорения)))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
В Крыму дорог строится больше, чем во всей Украине вместе взятой!!! А предприятий открылось за 4 года столько, сколько в Украине за 25 лет не открывалось.....правда в Крыму уменьшилась продажа жовто блакитной краски.
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Так в Педерашке испокон веков повелось создавать проблемы своим крепостным холопам - от этого уже никуда не деться, а крымосрани надо стиснуть покрепче зубы и терпеть до смерти, потому что улучшений в великой смехдержаве для быдла не предвидится.
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