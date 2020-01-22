Без аптек и пластиковых карт: украинец развенчал популярные мифы о Китае

Известный журналист и волонтер Андрей Боечко, который путешествовал по Китаю вместе со SkyUp, собрал самые распространенные мифы об этой стране, а именно об острове Хайнань.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, назвав пост "Неизвестный Китай".

Оказывается, что на самом деле китайцев значительно меньше, чем говорят, большинство из них не получает пенсии, в Китае нет бесплатной медицины, а молоко стоит гораздо больше, чем спиртные напитки.

То, что китайским семьям запрещено иметь больше одного ребенка – это миф. На самом деле, в Китае проживает более 100 народностей (власть официально признает 65), только доминирующая народность, ханке, не могла иметь больше одного ребенка (за второго ребенка надо было заплатить огромный налог), все остальные народности такого ограничения не имели.

Украинец развенчал популярные мифы о Китае Facebook \ Андрей Боечко

То же касается права собственности на землю. Все народности, кроме доминантного, имели право купить землю и продать ее.

Только полицейские, чиновники и военные в Китае, выходя на пенсию, получают выплаты. Пенсий для других категорий не существует (есть исключения, но они не принципиальны).

Бесплатная медицина в Китае – это миф. Все китайские клиники всегда были платными. В стране нет аптек, никто не лечит горло или заболевания носа Колдрексом или Нокспреем. В тех "аптеках" которые обозначены зеленым крестом, лекарства не продают. Там можно приобрести бинты, вату, мыло и другие сопутствующие товары. Если китаец заболел – он идет в поликлинику.

Facebook \ Андрей Боечко

Но самой популярной и действенной жители Китая считают народную медицину, созданную и отшлифованную в течение 6000 лет существования государства.

Для мотороллеров и велосипедов не существует никаких ограничений, они ездят не только по дорогам, но и по пешеходными дорожками и тротуарами.

Facebook \ Андрей Боечко

Полицейские в Китае не берут взяток – за это предусмотрена смертная казнь.

Фотографировать в Поднебесной разрешено все, кроме военных объектов и военных. Единственное исключение – это военные корабли, базы которых расположены в некоторых туристических бухтах.

Если целенаправленно фотографируете военных (даже если вы делаете это осторожно, чтобы никто не видел), будьте уверены – вас задержат и оштрафуют.

Данные о том, что китайцев на планете 1,9 миллиардов – миф. По данным переписи 2019 году в самом Китае проживает 1,4 миллиарда.

Христиан в Китае больше, чем во всей восточной Европе, – их почти 300 миллионов.

Пол литровая бутылка водки в Китае стоит 20 юаней, такая же бутылка молока – 50.

Facebook \ Андрей Боечко

Facebook \ Андрей Боечко

Традиционные для всего мира детские билеты на различные мероприятия или экскурсии "не работают". Здесь возраст ребенка не имеет никакого значения. Главное – это его рост. Например, если рост ребенка до 110 сантиметров, вы платите половину, а если больше 110 сантиметров, то вы купить для него "взрослый" билет на автобус и оплатить 3/4 билета в парк или на представление (в некоторых случаях скидки для детей, рост которых 120-140 сантиметров).

Facebook \ Андрей Боечко

Карты VISA и MasterCard на острове Хайнань почти нигде не принимают, поэтому, планируя путешествие, берите "живые" деньги. Без наличных вы никуда не доедете и ничего нигде не купите.

Телефонные карточки на Хайнане иностранцам не продают.

На экскурсии берите с собой паспорта, иначе вас не пустят (в первую очередь это касается экскурсий на острова).

Средняя скорость на дорогах острова Хайнань – 40 километров в час.

Прежде, чем идти куда-то в город, скачайте электронного переводчика – китайцы не понимают ни языка, кроме своего. Обслуживающий отелей не владеет иностранными языками.

Если на пляже видите китайца с наколками – не подходите, это в 95% член Триад, преступник.

Утверждение о том, что в Китае нет преступности – миф! Здесь воруют, грабят и насилуют, как и где либо.

Как сообщал OBOZREVATEL, власть китайского города Санья на Хайнане запретила регистрацию авто с бензиновыми двигателями, и до конца года планирует перевести весь транспорт на электромобили.

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