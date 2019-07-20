Бессрочное перемирие на Донбассе: в "Л/ДНР" издали приказ

Террористы незаконных бандформирований "ДНР" и "ЛНР" получили приказ о соблюдении бессрочного перемирия.
Как сообщает Telegram-канал Inside Donetsk, он был доведен каждому из боевиков.
Данный указ предусматривает ряд мер:
Боевики "Л/ДНР"
Антикор
неприменение любого вида огня, включая снайперский;
запрет наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций;
запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости, (особенно это касается объектов гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения).
Как сообщал OBOZREVATEL:
перед перемирием в пятницу, 19 июля, террористы "Л/ДНР" три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов потерь с украинской стороны не зафиксировано.
кроме того, террористы "Л/ДНР" массово разочаровались в "русском мире" и отказываются получать российские паспорта.Это произошло из-за усиления проукраинских настроений в обществе.
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