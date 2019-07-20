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Бессрочное перемирие на Донбассе: в "Л/ДНР" издали приказ

11.6т Читать материал на украинском

Террористы незаконных бандформирований "ДНР" и "ЛНР" получили приказ о соблюдении бессрочного перемирия.

Как сообщает Telegram-канал Inside Donetsk, он был доведен каждому из боевиков.

Данный указ предусматривает ряд мер:

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Боевики

Боевики "Л/ДНР"

Антикор

  • неприменение любого вида огня, включая снайперский;

  • запрет наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций;

  • запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости, (особенно это касается объектов гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения).

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Тема
Перемирие на Донбассе
Теги
ДНР Новости ЛНР
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Ну пошёл процесс кое-как ...
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