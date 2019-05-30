"Беспробудная нищета!" Переехавший в Крым россиянин рассказал всю правду о полуострове

В оккупированном Россией Крыму нет смысла жить и отдыхать из-за невероятно высоких цен и недостаточно развитой инфраструктуры.

Об этом завил российский блогер Сергей Куликов, который переехал из Санкт-Петербурга в Крым 2,5 года назад, передает ICTV.

"За 2,5 года я так и не понял, как тут жить без дополнительного источника дохода. Соотношение цен и уровня дохода местного населения никак не сходится… Кроме как шикарной природы, здесь нет больше ничего", — рассказал Куликов.

В результате блогер решил увезти семью из Крыма.

"В Крыму найти работу, чтобы нормально жить, почти нереально!" — отметил Куликов.

Он подсчитал, что для жизни семьи из двух человек в одном из непопулярных городов Крыма нужно около 70 тысяч рублей (29 тыс. грн).

"Ориентируйтесь тысяч на 100. Все, что ниже – вы будете не наслаждаться жизнью у моря, а прозябать в беспробудной нищете и считать копейки", — подытожил он.

"Приехал бы я отдыхать в Крым? Нет. Цена отдыха не соответствует реальности. Она потеряна. Жить в Крыму и отдыхать там — это нелогично. Отдых на 10 дней обойдется в 130 тысяч", — сообщил Куликов.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупированном Россией Крыму уже признали провал туристического сезона, хотя тот лишь на подходе.

В этом году полуостров посетит на 15% туристов меньше, нежели в прошлом.

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