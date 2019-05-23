Путину приготовиться! В Украине испытали сверхмощные ракеты. Видео

В Одесской области успешно испытали ракеты с увеличенной дальностью действия "Ольха-М" и с кассетной боевой частью "Ольха-Р".

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Учитывая агрессию Российской Федерации против Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины определил задачи по разработке и серийному производству новых ракет для реактивных систем залпового огня", – рассказал заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

Facebook Степана Полторака

Facebook Степана Полторака

Отмечается, что в ходе испытаний была проведена проверка технических решений, использованных для разработки ракет, и результатов поражения целей на максимальной дистанции.

"Стрельбы завершены успешно. Испытания ракет доказали, что отечественный ОПК способен в кратчайшие сроки разрабатывать сложные образцы вооружения и военной техники для обеспечения Вооруженных Сил Украины", – добавил Кривонос.

Своими впечатлениями поделился и министр обороны Степан Полторак, лично присутствовавший на полигоне.

"Я остался доволен успешным этапом проведения испытаний. Поэтому ведомство планирует выйти на государственное испытание с августа по октябрь текущего года", – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине прошли испытания турецкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar TB2.

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