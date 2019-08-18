"Бегите!" Популярный курорт Крыма накрыла опасная эпидемия

Жителей Коктебеля в оккупированном Крыму начал "косить" опасный ротавирус. Из-за большого количества пострадавших больницы вынуждены отказывать детям в госпитализации.

Историю одной из местных жительниц в Twitter опубликовал блогер Roksolana Today. По словам женщины, в ночь с 14 на 15 августа сильно заболел ее сын.

В инфекционной больнице Феодосии, где принимают пациентов из Коктебеля, она встретила еще одного заболевшего ребенка, а позже узнала, что детьми с одинаковыми симптомами "забито" все отделение.

"У нас не то, что кровати, ни кушетки, ни стульчика нет. Все занято детьми из Коктебеля", – пересказала она слова медика.

Больница Мир 24

Женщина также отметила, что во время приема врач сказала ей: "Бегите из Коктебеля".

Мама заболевшего ребенка сообщила, что через сутки симптомы болезни проявились и у нее, а еще через день – заболел старшый ребенок в семье.

В Коктебеле эпидемия

ротовирус

из за грязного моря-сливы канализации масштабные

Тем временем Киселев готовит свой очередной Джазовый Фестиваль на могиле Юнге и у моря дерьма...., pic.twitter.com/je7uuU3fBz — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 18 августа 2019 г.

Как писал OBOZREVATEL, жители аннексированного Крыма все чаще сравнивают условия, которые для них создали российские "власти", и жизнь в материковой Украине.

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