Бактерии, вонь и цинк: выяснилась опасность воды в Украине

Из водопроводных кранов в Украине течет вода ужасного качества, в которой можно найти алюминий, железо, марганец, цинк и еще множество примесей, опасных для здоровья.

К такому выводу пришли специалисты Института коллоидной химии и химии воды. В нем проводят анализы воды из разных точек не только Киева, но и других регионов страны, сообщает ТСН.

Эксперты признают, что находят в жидкости очень много опасного. Вдобавок в воде множество болезнетворных бактерий, которые размножаются в трубопроводе.

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Днепр Час

Как рассказали сотрудники компаний, которые занимаются инвентаризацией водопроводных сетей, часто труба, по которой вода течет в краны местных жителей, больше похожа на канализационную.

"Если их не заменить планово, то там этот процесс будет проходить постоянно. И соответственно, все сети нужно проанализировать, их перестроить и планировать их реконструкцию", — говорит совладелец инжиниринговой компании.

Отмечается, что сейчас в Украине в реконструкции нуждаются почти 70 тысяч километров водопроводных труб по всей стране, это как шесть диаметров Земли. Работа такая требует огромных средств – почти 8 миллиардов долларов.

Однако наибольшая опасность кроется в канализационных стоках. Бортническая станция аэрации, куда ежедневно сливается вся канализация Киева — около 800 тысяч тонн. Из-за этого вонь стоит на несколько сотен метров вокруг.

Если станция выйдет из строя, все стоки окажутся не только в кранах киевлян, но и жителей других областей, что ниже по течению Днепра, предупреждают эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские и чешские экологи совместно исследовали пять промышленных городов Украины и были шокированы выводами о состоянии с выбросами.