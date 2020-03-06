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7 марта • обновлено в 00:24
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Подачу воды в Крым могли согласовать: Бабин объяснил заявление Шмыгаля

9.7т
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Юрист-международник, экс-представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин предположил, что власти Украины уже договорились с Россией о подаче воды на аннексированный полуостров.

Такое мнение Бабин озвучил в эфире ObozTV, комментируя скандальное заявление нового премьер-министра – Денис Шмыгаль выступил за возобновление водоснабжения Крыма.

"Очень наивно было бы верить, что это инициатива премьера, спикера или отдельных депутатов. Понятно, что эти лица могут делать такие заявления и оставаться дальше на своих должностях только при одном условии – если согласие уже достигнуто", – заявил он.

"Поэтому появляются "говорящие головы"

Бабин не исключил, что властям осталось решить два вопроса: как осуществить подачу воды в Крым с технической точки зрения, и как объяснить свое решение украинскому народу.

"Подачу воды в Крым нужно организовать, проверить соответствующие гидротехнические сооружения на подконтрольной территории, как-то юридически уладить, приватизировать Северо-Крымский канал, создать фирму-прокладку... А также как-то объяснить это избирателям", – отметил юрист.

"Поэтому у нас появляются эти "говорящие головы", которые выдумывают абсолютно фантастические сюжеты... Кстати, премьер не может оправдываться тем, что он "не в теме". Потому что, как пишет Бутусов, он еще в предыдущем правительстве занимался техническими вопросами поставок воды, уже месяц. Так что это не экспромт", – пояснил он.

Денис Шмыгаль сделал громкое заявление о подачи воды в Крым всего через день после того, как занял пост премьер-министра

Денис Шмыгаль сделал громкое заявление о подачи воды в Крым всего через день после того, как занял пост премьер-министра

facebook.com/sluganarodu.official

"Предлагали до 1 млрд у.е. Кэшем"

По словам Бабина, некоторые высокопоставленные лица в Украине могли согласиться на водоснабжение Крыма из-за "денежного вопроса".

"Мы понимаем, почему они это делают. Лично я знаю, что предыдущей власти предлагали до 1 млрд у.е. за этот вопрос. Кэшем. Но тогда деньги не взяли", – рассказал эксперт.

На уточняющий вопрос, могли ли деньги сыграть ключевую роль сейчас, Бабин ответил:

"А как вы думаете? Ну представьте себе премьер-министра, который хочет поставлять воду на оккупированную территорию. Самостоятельно. Вы себе такого чиновника представляете? Я – нет. Извините. Это нереально".

"Подумайте, как это остановить!"

Экс-представитель президента Украины в АРК призвал подумать о том, как не допустить восстановления подачи воды на аннексированный полуостров.

"Остановить это можно исками в административные суды, возбуждением уголовных производств через следственных судей. Если какие-то патриотичные предприниматели определят место для складирования твердых бытовых отходов в русле канала – это тоже может, как говорится, прекратить соответствующие антигосударственные действия", – предложил Бабин.

"День, когда вода пойдет на Крым – будет днем отказа Украины от полуострова", – резюмировал он.

Украина прекратила поставки днепровской воды на полуостров через Северо-Крымский канал после аннексии Крыма Россией в 2014 году

Украина прекратила поставки днепровской воды на полуостров через Северо-Крымский канал после аннексии Крыма Россией в 2014 году

KrimRt

Подробнее о возможности реализации такого сценария и восстановления подачи воды в Крым – читайте в материале OBOZREVATEL.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Аннексия Крыма Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Борис Бабин Денис Шмыгаль
Место
Украина
Теги
Крым без воды Крымский канал
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Ш. Олег
Ш. Олег
Это до какой же степени должна была дегpaдировать мораль общества, если м*даки вроде Бабина, призывающего "пaтpиотичных предпринимателей" загaдить русло канала отходами, не только не вызывают у него отвpaщения, но и находят одобрение и поддержку? Земляки, вы же потихоньку, но уверенно извpaтили, вывернули наизнанку сами устои, на которых зиждется человечество: чёрное у вас обернулось белым, белое - чёрным; друзья превратились во вpaгов, вpaги стали друзьями; героев вы предали забытью, yродов возвели в герои; патриотов обьявили пpeдателями, а пpeдателей называете патриотами… Неужели вы этого не замечаете и не понимаете?! Неужели считаете, что крымчане, читая подобные статьи, воспылают любовью к их авторам и их последователям и захотят вернуться в обьятия Укpaины? Или вас интересует лишь крымская земля, а судьба её населения безразлична? Так ведь с подобными принципами и земли вам тоже не видать, как собственных ушей! Хотя бы потому, что не только крымчане или донеччане, глядя на осушенный Крымский канал, на безобразный средневековый шaбаш в Новых Санжapах, на факельные шествия с портретами идеологов н*цизма, на потерявших всякий человеческий облик дроздовых и фарионов - не только Крым и Донецк, а и вся адекватная Европа с Америкой впридачу откажется от какого бы то ни было участия в этом балагане. А без их помощи вы не то утepянное не вернёте - и того лишитесь, что пока имеете. Опомнитесь, украинцы! Стряхните с себя этот стpaшный yгар, станьте опять такими, какими я вас помню, знаю и люблю! Станьте нормальными людьми. Пожалуйста.
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Подоляк Виктория
Подоляк Виктория
Кувалдин Иван, А в просторечии. сраная ка$апня
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Ш. Олег, Здесь "нормальные украинцы" не водятся. Тут, в основном, отребье упоротое обитает.
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Куни Чан
Куни Чан
Народ то ЗА, рогули против. Так ведь рогули?)))
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Слобожанский Артем
Слобожанский Артем
Крым должен вернуться в Россию таким,каким его передавали Украине...Никакое бабло это не изменит..
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Ш. Олег
Ш. Олег
Кристина Стефанова, https://cdn1.savepice.ru/uploads/2020/3/7/74ee595d71ad26f4c01523ce6ab96c31-full.png
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Слобожанский Артем, так он таким и вернулся в 2014 году. Каким Россия вам его дала на время в 1954,таким он через 60 лет и вернулся
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