Юрист-международник, экс-представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин предположил, что власти Украины уже договорились с Россией о подаче воды на аннексированный полуостров.

Такое мнение Бабин озвучил в эфире ObozTV, комментируя скандальное заявление нового премьер-министра – Денис Шмыгаль выступил за возобновление водоснабжения Крыма.

"Очень наивно было бы верить, что это инициатива премьера, спикера или отдельных депутатов. Понятно, что эти лица могут делать такие заявления и оставаться дальше на своих должностях только при одном условии – если согласие уже достигнуто", – заявил он.

"Поэтому появляются "говорящие головы"

Бабин не исключил, что властям осталось решить два вопроса: как осуществить подачу воды в Крым с технической точки зрения, и как объяснить свое решение украинскому народу.

"Подачу воды в Крым нужно организовать, проверить соответствующие гидротехнические сооружения на подконтрольной территории, как-то юридически уладить, приватизировать Северо-Крымский канал, создать фирму-прокладку... А также как-то объяснить это избирателям", – отметил юрист.

"Поэтому у нас появляются эти "говорящие головы", которые выдумывают абсолютно фантастические сюжеты... Кстати, премьер не может оправдываться тем, что он "не в теме". Потому что, как пишет Бутусов, он еще в предыдущем правительстве занимался техническими вопросами поставок воды, уже месяц. Так что это не экспромт", – пояснил он.

Денис Шмыгаль сделал громкое заявление о подачи воды в Крым всего через день после того, как занял пост премьер-министра facebook.com/sluganarodu.official

"Предлагали до 1 млрд у.е. Кэшем"

По словам Бабина, некоторые высокопоставленные лица в Украине могли согласиться на водоснабжение Крыма из-за "денежного вопроса".

"Мы понимаем, почему они это делают. Лично я знаю, что предыдущей власти предлагали до 1 млрд у.е. за этот вопрос. Кэшем. Но тогда деньги не взяли", – рассказал эксперт.

На уточняющий вопрос, могли ли деньги сыграть ключевую роль сейчас, Бабин ответил:

"А как вы думаете? Ну представьте себе премьер-министра, который хочет поставлять воду на оккупированную территорию. Самостоятельно. Вы себе такого чиновника представляете? Я – нет. Извините. Это нереально".

"Подумайте, как это остановить!"

Экс-представитель президента Украины в АРК призвал подумать о том, как не допустить восстановления подачи воды на аннексированный полуостров.

"Остановить это можно исками в административные суды, возбуждением уголовных производств через следственных судей. Если какие-то патриотичные предприниматели определят место для складирования твердых бытовых отходов в русле канала – это тоже может, как говорится, прекратить соответствующие антигосударственные действия", – предложил Бабин.

"День, когда вода пойдет на Крым – будет днем отказа Украины от полуострова", – резюмировал он.

Украина прекратила поставки днепровской воды на полуостров через Северо-Крымский канал после аннексии Крыма Россией в 2014 году KrimRt

Подробнее о возможности реализации такого сценария и восстановления подачи воды в Крым – читайте в материале OBOZREVATEL.

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