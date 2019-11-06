Главная Новости
6 ноября • обновлено в 13:32
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Аж сердце защемило!" Фото осенней Одессы вызвали восторг в сети

516 Читать материал на украинском

В сеть выложили серию фотографий осенней Одессы. На снимках - и знаменитые одесские дворики, и море, и парки, и коты, и, естественно, сами одесситы. Пользователи восхищаются фото.

Автор снимков одесский фотограф Сергей Ристенко.

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Sergey Ristenko/Facebook

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Sergey Ristenko/Facebook

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Sergey Ristenko/Facebook

(Чтобы посмотреть все фото доскрольте страницу до конца)

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Sergey Ristenko/Facebook

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Sergey Ristenko/Facebook

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Sergey Ristenko/Facebook

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Sergey Ristenko/Facebook

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Sergey Ristenko/Facebook

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Sergey Ristenko/Facebook

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Sergey Ristenko/Facebook

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Sergey Ristenko/Facebook

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Sergey Ristenko/Facebook

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Sergey Ristenko/Facebook

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Sergey Ristenko/Facebook

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Sergey Ristenko/Facebook

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Sergey Ristenko/Facebook

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Sergey Ristenko/Facebook

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Sergey Ristenko/Facebook

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Sergey Ristenko/Facebook

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Sergey Ristenko/Facebook

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Sergey Ristenko/Facebook

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Sergey Ristenko/Facebook

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Sergey Ristenko/Facebook

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Sergey Ristenko/Facebook

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Sergey Ristenko/Facebook

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Sergey Ristenko/Facebook

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы

Sergey Ristenko/Facebook

Пользователи соцсети так комментируют эти фото:

"Аж сердце защемило!" Фото осенней Одессы вызвали восторг в сети

Facebook

Отметим, что по прогнозам синоптиков теплая погода продержится в Одессе до конца ноября.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, к причалу Одесского морского вокзала пришвартовались минные тральщики четырех стран НАТО - Испании, Румынии, Болгарии и Италии.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Украина Одесса
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения