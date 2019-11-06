"Аж сердце защемило!" Фото осенней Одессы вызвали восторг в сети

В сеть выложили серию фотографий осенней Одессы. На снимках - и знаменитые одесские дворики, и море, и парки, и коты, и, естественно, сами одесситы. Пользователи восхищаются фото.
Автор снимков одесский фотограф Сергей Ристенко.
Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы
Sergey Ristenko/Facebook
Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы
Sergey Ristenko/Facebook
Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы
Sergey Ristenko/Facebook
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Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы
Sergey Ristenko/Facebook
Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы
Sergey Ristenko/Facebook
Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы
Sergey Ristenko/Facebook
Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы
Sergey Ristenko/Facebook
Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы
Sergey Ristenko/Facebook
Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы
Sergey Ristenko/Facebook
Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы
Sergey Ristenko/Facebook
Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы
Sergey Ristenko/Facebook
Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы
Sergey Ristenko/Facebook
Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы
Sergey Ristenko/Facebook
Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы
Sergey Ristenko/Facebook
Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы
Sergey Ristenko/Facebook
Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы
Sergey Ristenko/Facebook
Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы
Sergey Ristenko/Facebook
Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы
Sergey Ristenko/Facebook
Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы
Sergey Ristenko/Facebook
Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы
Sergey Ristenko/Facebook
Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы
Sergey Ristenko/Facebook
Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы
Sergey Ristenko/Facebook
Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы
Sergey Ristenko/Facebook
Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы
Sergey Ristenko/Facebook
Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы
Sergey Ristenko/Facebook
Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы
Sergey Ristenko/Facebook
Теплый ноябрь: красоты осенней Одессы
Sergey Ristenko/Facebook
Пользователи соцсети так комментируют эти фото:
Отметим, что по прогнозам синоптиков теплая погода продержится в Одессе до конца ноября.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, к причалу Одесского морского вокзала пришвартовались минные тральщики четырех стран НАТО - Испании, Румынии, Болгарии и Италии.
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