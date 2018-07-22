"Автокефалия не в кармане": Порошенко предупредил о происках Москвы

Россия и ее сторонники в Украине будут до последнего препятствовать созданию в государстве единой автокефальной церкви.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в Twitter, подчеркнув, что "автокефалия - это вопрос нашей независимости и нашей национальной безопасности".

"Поэтому и оказывают такое яростное сопротивление Москва и ее пятая колонна в Украине. Мы не должны считать, что Томос у нас в кармане. Мы должны молиться и бороться для его получения", - написал президент.

Автокефалія – це питання нашої незалежності та нашої національної безпеки. Тому і чинять такий шалений спротив Москва та її п’ята колона в Україні.



Ми не маємо вважати, ніби Томос у нас в кишені. Ми повинні молитися та боротися для його отримання.https://t.co/Z0BPyPOl2V — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 липня 2018 р.

Напомним, накануне предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что Вселенский патриарх Варфоломей предоставит Томос Украинской православной церкви уже в текущем году.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко анонсировал создание единой украинской церкви. По его словам, епископы УПЦ КП подписали обращение к Вселенскому Патриарху о предоставлении Томоса новой Украинской православной автокефальной церкви.

18 апреля иерархи УПЦ КП и УАПЦ официально передали президенту обращение к Патриарху Варфоломею. 19 апреля Верховная Рада его поддержала.