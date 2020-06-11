Авиасообщение Украины с Европой 15 июня могут не открыть: названа новая дата

Авиакомпании могут отложить восстановление регулярных авиарейсов из Украины в Европейский союз до конца июня.
Об этом написал на своей странице в Facebook посол Украины в Австрии Александр Щерба. Дипломат попросил украинцев немного подождать.
Авиасообщение Украины с Европой 15 июня могут не открыть
Facebook МАУ
"Друзья, похоже на то, что вопрос открытия внешних границ ЕС и авиационного пространства будет рассматриваться не раньше конца июня. Кто планировал лететь в Австрию регулярным рейсом после 22 июня – придется еще подождать", – отметил Щерба.
Дипломат добавил, что правила въезда для украинцев в Австрию на автомобиле остаются такими же, как и раньше. Могут въезжать граждане Украины, имеющие на руках подтверждение цели поездки (работа, лечение или воссоединения семьи), согласованное с посольством Австрии в Украине.
Как сообщал OBOZREVATEL, названы 5 стран, с которыми Украина может восстановить авиасообщение.
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