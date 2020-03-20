Генеральный директор корпорации "АТБ" Борис Марков назвал главную проблему торговой сети на сегодняшний день - ей оказалась нехватка масок, перчаток и антисептиков.
Об этом он рассказал в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером". По словам Маркова, они готовы покупать средства защиты практически по любой цене, лишь бы лицензия была в порядке - но и этого не хватает. С понедельника корпорация ожидает получить от правительства возможность покупать этот инвентарь: как для персонала, так и для продажи клиентам по справедливым ценам.
"Катастрофическая нехватка средств индивидуальной защиты: перчатки, маски, антисептики. Вопрос даже не в деньгах - мы покупаем по любым ценам все то, что можно найти на рынке и имеет все сертификаты. Но количества этого явно недостаточно. Ожидаем при помощи администрации президента в начале недели получить возможность приобрести весь этот инвентарь для 66-тысячного коллектива. А также для реализации по справедливым ценам нашим потребителям", - рассказал Марков.
Борис Марков
Скриншот из видео
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