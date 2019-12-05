Атаки из Сибири: синоптики дали "резкий" прогноз на январь-2020 в Украине

В январе 2020 года Украину ожидают непростые погодные условия. Так, синоптики прогнозируют сильный мороз в отдельных частях страны.

В то время, как пишет "Метеопрог", другие эксперты прогнозируют осадки из-за более высоких температур в это время года. Первый месяц следующего года будет влажным.

В то же время, эксперты AccuWeather пояснили, что грядущая зима в Европе будет очень разной в зависимости от региона.

Погода в январе 2020 в Украине Иллюстрация

"Отдельные части нашего континента посетят стабильные погодные условия в течение всего сезона. Из-за атак морозного воздуха из Сибири зима в восточной Европе, от восточной Польши до Украины, будет с резкими, но непродолжительными похолоданиями", – говорится в прогнозе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что на Новый год в Украине ожидается снежная погода с небольшими морозами.

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