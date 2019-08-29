"Боги войны": артиллеристы ООС показали мощь на Донбассе. Зрелищное видео

Артиллеристы Операции Объединенных сил на Донбассе провели трехдневные учения со стрельбами, по итогам которых было избрано лучшее подразделение.

Им стали воины полка Национальной гвардии Украины "Азов", сообщается на сайте силовой структуры (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Во время соревнований бойцы проходили эстафету, испытывали себя на прочность, преодолевая препятствия, применяли знания по тактической медицине при эвакуации условно раненого побратима.

Стрельбы артиллеристов Скриншот видео

Кроме того, артиллеристы должны были развернуть, навести и свернуть свою пушку. Но наиболее зрелищным был этап стрельб, ведь работали 15 артиллерийских установок различных систем и калибров.

"Набрав наибольшее количество баллов, азовские "боги войны" стали лучшими в этом противостоянии. Азовцы также стали лучшими в своем классе среди гаубиц Д-30", – сообщила пресс-служба полка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля Вооруженные силы Украины опубликовали видео с боевых учений танкистов на одном из военных полигонов в Донецкой области. По их итогам был определен лучший экипаж ООС.

Также в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе прошли масштабные командно-штабные учения Вооруженных сил Украины. В них было задействовано множество танков, самолетов, вертолетов и другой военной техники.

В середине августа силы ООС провели на Донбассе масштабную тренировку авиации и противовоздушной обороны. Согласно плану учебного дня, отрабатывались вопросы по отражению удара средствами воздушного нападения противника, а также выполнялись упражнения по обеспечению наземной охраны и обороны военных объектов, предотвращения несанкционированного взлета-посадки военных самолетов.

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