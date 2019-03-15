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"Аргентинский кокс доехал": Цимбалюк едко отреагировал на наглое требование России по Крыму

2.2тЧитать материал на украинском

Украинский журналист Роман Цимбалюк ярко отреагировал на заявление России, о том, что Украина должна заплатить Кремлю компенсацию за 25 лет, которые Крым был в ее составе.

Своим мнением поделился он в Facebook. "Война – это мир. Свобода – это рабство", – написал журналист.

Пользователи в свою очередь присоединились к обсуждению скандального заявления, негодуя от требований России.

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"Аргентинский кокс все таки доехал", "Моральная и умственная деградация", "Слов нет. Уроды моральные", "Выставляем претензии за иго Российского самодержавия и насильственное включение Украины в состав ССР. Сколько там набежало?", "Да что эта смехдержавная помойка себе позволяет!" – написали в комментариях.

"Аргентинский кокс доехал": Цимбалюк едко отреагировал на наглое требование России по Крыму
"Аргентинский кокс доехал": Цимбалюк едко отреагировал на наглое требование России по Крыму
"Аргентинский кокс доехал": Цимбалюк едко отреагировал на наглое требование России по Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк отметил, что в России после пяти лет оккупации Крыма начали оправдывать аннексию, но уже не упоминая пропагандистские штампы про "националистов" и "радикалов".

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
Теги
Новости КрымаНовости России
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Комментарии
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Украинцев возмутило что вдург с них потребовали оплатить то запустение которое было в Крыму благодаря хохлятской оккупации
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Литвинов Александр
Литвинов Александр
Это очередной пример "супернаглости" по ордынски. Это как насрать под дверь, а потом позвонить и попросить туалетную бумагу.
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andrei andrei
andrei andrei
А Рома-чебурашка то че возбудился? Не ему ж платежку выставят😁
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