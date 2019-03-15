"Аргентинский кокс доехал": Цимбалюк едко отреагировал на наглое требование России по Крыму

Украинский журналист Роман Цимбалюк ярко отреагировал на заявление России, о том, что Украина должна заплатить Кремлю компенсацию за 25 лет, которые Крым был в ее составе.

Своим мнением поделился он в Facebook. "Война – это мир. Свобода – это рабство", – написал журналист.

Пользователи в свою очередь присоединились к обсуждению скандального заявления, негодуя от требований России.

Крым

"Аргентинский кокс все таки доехал", "Моральная и умственная деградация", "Слов нет. Уроды моральные", "Выставляем претензии за иго Российского самодержавия и насильственное включение Украины в состав ССР. Сколько там набежало?", "Да что эта смехдержавная помойка себе позволяет!" – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк отметил, что в России после пяти лет оккупации Крыма начали оправдывать аннексию, но уже не упоминая пропагандистские штампы про "националистов" и "радикалов".

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