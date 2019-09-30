В глобальних соціо-політичних світах домінантно борються два основних концепти, що їх характеризують термінами 'права' та 'ліва' ідеологія. Перша базується на приматі індивідуального над колективним. Друга - навпаки: вивищує колективне благо над індивідуальним. Праві схильні до консерватизму, верховенства законності і права. Ліві - до руйнування консервативних концептів і постійного пошуку 'вдосконалення людства' під нездійсненними гаслами 'Свабода, Равєнство, Братства'.

'Всі ми різні! І в тому є Божий задум' - кажуть праві.

'Всі ми однакові, а бога - нєт' - кажуть ліві.

Інь і Янь, Ерос і Танатос, Лєнін і Гітлєр, Попса і Панк, чізкейк і чорний 'бородінскій', Кока-Кола і Пепсі-Кола, песики і котики, а головне прутень і піхва свідомо чи не дуже, але роблять нас адептами правої чи лівої ідеології.

Новости Дволикий Янус українського сепаратизму

За моїм дослідженням в світі зараз із рахунком 100:2 ведуть ліваки.

Комсомолка Грета, соросовські гранти на продукування інформлайна, войовничий фемінізм, економічний глобалізм та політика мультикультурності заганяє праву ідеологію на маргінеси.

Імпічмент Трампу через ніби-то 'українське питання по темі Байдена' - лише завуальована помста ліваків за те, що Трамп відродив правий дискурс в американській політиці, зауваживши в одній з промов, що 'Майбутнє цивілізованого світу за національними державами!'

Такого в сучасному світі не вибачають!!! Ось чому буквально за кілька днів після цієї заяви в публічному просторі вигулькнула розмова тримісячної давнини (Зеленського з Трампом у липні цього року), яка й стала формальною зачіпкою (таким собі казус беллі) для початку процедури імпічменту.

Неперсоніфікований лівацький тоталітаризм переможно крокує планетою, безжально винищуючи кар'єри, долі, а то й життя людей, що стоять у нього на шляху.

Як митець і адепт правої ідеології я відчуваю постійний тиск і неприкриту агресію з боку різних фундацій і персон, котрі одноосібно захопили інформаційний та культурний простір в Україні, безапеляційно та нагло диктуючи і нав'язуючи свої правила гри в мистецькому середовищі.

Як чоловік і батько пятьох дітей я не захищений жодними законами, які регулюють моє право бачитися з ними і брати участь у їхньому вихованні. Бо боротьба 'за права жінок і дітей' залишає для чоловіків тільки право загинути за права жінок і дітей.

Згідно із данними офіційної статистики чоловіки в Україні живуть на 12 років менше ніж жінки.

Білий, гетеросексуальний чоловік християнського віросповідання - найбільш дискримінована істота в світі!!!

Не вірите? Спитайте про це у тих, хто проживає в США, Великобританії чи Канаді!!

Світ бореться за права котиків, песиків, людей нетрадиційної сексуальної орієнтації, дітей, жінок....кого завгодно...але тільки не тих, хто тримає цей світ на своїх плечах - воїнів, нафтовиків, працівників СТО, далекобійників і пілотів, тренерів з важкої атлетики, хірургів-патологоанатомів і просто хірургів, поетів, скульпторів, художників, митців в широкому сенсі цього слова, масажистів, водіїв маршруток, науковців і рибалок, а ще операторів портових кранів, шахтарів, і навіть небагатьох акторів, що не стали повіями і зберегли своє чоловіче єство)))

ХЛОПЦІ, ЧАС ЄДНАТИСЯ!!! Бо нас реально винищують на всіх рівнях!!!

ЧАС ПОЧИНАТИ БОРОТЬБУ ЗА ПРАВА ЧОЛОВІКІВ!!!

Бо років за 10-20 нас примусово будуть каструвати ще при народженні - все до того йде...

(Пост написано під враженням від кількості лівацьких акцій та дискусій на Книжковому Форумі у Львові, Книжковому Арсеналі та книжковій Толоці у Дніпрі).

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