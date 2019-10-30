Антикоррупционный суд вынес первый приговор: детали дела

В среду, 30 октября, Высший антикоррупционный суд вынес первый приговор, признав виновной экс-судью Апелляционного суда Днепропетровской области Надежду Посунсю, которая умышленно не подала электронную декларацию.

Об этом сообщил в Facebook Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро, опубликовав фото из заседания.

По данным общественников, суд установил, что Посунся не подавала декларации о доходах. Женщине удавалось это скрыть. Ей присудили штраф в размере 51 000 гривень по ст. 366-1 УК (служебный подлог), а также запретили занимать должности на государственной службе (кроме выборных) в течение одного года.

Антикоррупционный суд вынес первый приговор Facebook Совета общественного контроля НАБУ

Отмечается, что именно на таком наказании настаивала Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Антикоррупционный суд вынес первый приговор iStock

Как сообщал OBOZREVATEL, Высший антикоррупционный суд заработал в Украине 5 сентября.

В тот же день Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с НАБУ направила в судебное учреждение первый обвинительный акт – по экс-чиновнику института Титана.

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