В уже далеком и горьком 2014 году мы, простые граждане Украины, видели события если не в черно-белой гамме цветов, то очень близко к этому. Было понятно, что Москва воспользовалась нашей слабостью и пытается снова нас оккупировать с тем, чтобы уничтожить все, что важно для Украины и что является Украиной. Большая часть населения страны понимала, что и почему происходит.

Это потом правильно поставленная пропаганда вымыла из мозгов части граждан узловые моменты, на которых строились причинно-следственные связи и подменила их другими, совершенно ложными, но которые, по рецепту партайгеноссе Геббельса – тысячу раз повторенные, стали эрзац-правдой, которой теперь харчуется 72% украинцев.

Но тогда каждый, кто встал против агрессора – был по определению нашим. На это не влияли ни национальность, ни гражданство, ни материальное положение, ни религиозные или политические убеждения. Потом – все изменилось и сработал давний постулат о том, что стоящая на месте армия – разлагается, а мобилизующий фактор окопной войны – стремится к нулю.

Именно в такой ситуации правильно поставленная пропагандистская война приносит свои результаты. Это – не новость. Царская империя была уничтожена именно таким способом. Руководство страны не стало заниматься созданием активной и эффективной контрпропаганды и потому мы потерпели неудачу именно на этом фронте.

С другой стороны, сейчас можно дать взвешенную и правильную оценку тому, кто и что делал тогда, в 2014 году. Даже сейчас имеется неоднозначное отношение к добробатам как таковым и их взаимодействию с ВСУ и вообще об их роли. Но теперь все решительно становится на свое место.

Не секрет, что большая часть добровольческих формирований оказалась на довольствии Коломойского. Собственно говоря, тогда мало кого интересовало, кто именно собирает, организовывает и снабжает этих людей. Они активно воевали с противником, нанося ему болезненные удары, приводящий к серьезным потерям. Во многих случаях, именно добробаты закрывали бреши, которыми противник мог бы воспользоваться для обрушения всей нашей обороны, и они покрыли себя славой, которая уже не померкнет.

И тем не менее, сейчас понятно, что и Порошенко, и Коломойский, и Ахметов – вкладывали свои деньги в войну, но делали они это совсем по-разному. Порошенко вкладывался в ВСУ, в ремонт и восстановление техники, хотя бы той самой системы ПВО, стоящей вокруг столицы, закупал амуницию, оружие, медицинское оборудование и технику.

Ахметов же финансировал свои охранные структуры, переформатированные в чисто милитарные подразделения. Они были призваны защищать от захвата предприятия Ахметова и тактически оказались на стороне противника, хотя и не входили в состав его группировки.

Новости Украину превращают в подобие Квартала

Коломойский же формировал собственную частную армию, как это сейчас в РФ делает одиозный повар Путина. Просто в тот момент, в 2014-15 годах, Днепр – вотчина Коломойского, неожиданно оказался в полушаге от такой же оккупации, которая постигла часть Донбасса. Понятно, что допустить мародеров на свои предприятия ему не хотелось и потому – он стал финансировать добровольческие формирования различного толка. Но их руководство прекрасно понимало, на чьем довольствии оно находится и что кроме войны против российских захватчиков, придется поработать и в другом статусе.

Сам Коломойский не раз и не два обещал устроить веселую жизнь в Киеве руками этих подразделений, которые он обещал снять с фронта. Уже в этот момент стало понятно, что интересы Коломойского и интересы Украины – не всегда совпадают, и чем дальше, тем меньше оставалось этих совпадений. И вот теперь он уже открыто работает на интересы россиян в той части, где они совпадают с его собственными интересами.

Отсюда следует простой вывод о том, что все богатые люди, которым действительно хотелось помочь Украине в тяжелую годину – помогали ВСУ, а те, кто пытался создать собственные штурмовые отряды, получающие практику на фронте, но подготавливаемые для выполнения других задач – финансировали добробатов.

Еще раз, дело не в добробатах, как таковых, а в тех, кто решил сделать их собственным кастетом. Именно поэтому были предприняты просто невероятные усилия, чтобы частные армии перестали самостоятельно существовать и стали частью ВСУ или Нацгвардии.

Таким образом, сейчас уже становится понятно, что именно могло произойти в Украине, если бы эти добробаты действительно пошли на Киев, а судя по тому, что говорит и делает их спонсор, сомнений в этом уже нет. Все, кто прошел войну именно под флагами таких формирований, пускай делают свои выводы обо всем этом, но перед этим – пускай очень внимательно посмотрят на то, что именно делают люди этого спонсора. Что-что, а судьба Украины ему не была интересна ни тогда, ни сейчас.

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