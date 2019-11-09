Аномальное тепло: синоптики изменили прогноз погоды на ноябрь

По данным синоптиков, в Украину в ноябре возвращается аномальное тепло, однако с середины месяца ожидаются заморозки.

Об этом сообщают "Факты". Свой прогноз погоды на ноябрь изданию дали известные украинские синоптики.

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"В выходные дни и на следующей неделе погода будет несвойственно теплой для ноября. Ночью ожидается от плюс 4−11 градусов. В облачный день температура достигнет плюс 8−11 градусов, на юге — до плюс 15. Если же выглянет солнце, то воздух прогреется и до плюс 12−17 градусов, а в южных областях и в Закарпатье и Прикарпатье — до плюс 20", –рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

По ее словам, осадки ожидаются в субботу преимущественно на правобережной части страны, а 11 ноября небольшие дожди возможны в западных, северных и центральных областях. В остальное время — практически без осадков.

"Но по ночам и утром возможны туманы, они также могут скорректировать температурный фон: если туман будет задерживаться утром, то температуры не будут высокими. Также возможен порывистый ветер до 13 метров в секунду", – отметила синоптик.

В воскресенье, 10 ноября, в западных областях, кроме Закарпатской, возможен сильный дождь. На западе скорость ветра будет достигать 12 метров в секунду, на остальной части Украины — до 10 метров в секунду. Во Львовской и Волынской областях днем воздух прогреется до плюс 9 градусов, на юге — до плюс 19 градусов, в Крыму по-прежнему ожидается плюс 20.

В понедельник, 11 ноября, на севере страны и в Винницкой области возможен небольшой дождь, скорость ветра — до 10 метров в секунду. Днем на западе местами температура воздуха будет не выше плюс 9, на юге — плюс 18.

"Вторая декада ноября ожидается холодной, с ночными заморозками, и даже днем воздух не будет прогреваться. Возможны небольшие осадки. В середине ноября может потеплеть на несколько дней, но после этого ожидаются ощутимые холода, и даже снег. Холодной будет и третья декада ноября. В конце месяца возможны осадки разной интенсивности, иногда обильные. Температура воздуха будет минусовой", – заявил "народный синоптик" Владимир Деркач. По его словам, во второй декаде ноября в Украину придут морозы.

При этом издание отмечает, что синоптик Леонид Горбань дал иной прогноз.

"С 12 по 22 ноября в Украину придут первые устойчивые морозы, до минус 4 градусов. 17−18 ноября температура может опуститься минус 9−11 градусов. С 23 ноября в Украине возможно потепление: до конца ноября температура будет плюсовая. Устойчивая зима в Украине начнется четко с 12 декабря", — сообщил он.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды в Украине на выходные.

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