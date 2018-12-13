''Аллах посылает'': Цимбалюк высмеял наемников Путина на Донбассе

После 2014 года Украина должна всегда быть готова себя защитить. Ведь президент России Владимир Путин не скупится на отправке в чужую страну своих оккупантов и верениц военной техники.

При этом он лицемерно лжет мировому сообществу, что не имеет никакого отношения к поддержке террористов на Донбассе, отметил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Путин

"Государство должно себя защищать. И уроки 2014 года мы все помним. Потому что сначала медаль Пушкина, потом томик Пушкина, потом российские танки и российские танкисты без знаков отличия. А Владимир Владимирович смеется и говорит, что они — шахтеры и трактористы. А на вопрос, откуда же у них танки, улыбается и говорит, что в конфликтах такого рода оружие всегда найдется. Откуда оно найдется? Наверное, Аллах посылает", — с сарказмом подметил он.

Роман Цимбалюк Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк также подчеркнул, что заявления российской власти о необходимости защиты русскоязычного населения Украины на самом деле являются завуалированной претензией на получение контроля над всей страной.

Помимо всего, он предупредил украинцев о подлой стратегии Путина относительно Донбасса. По словам журналиста, президент страны-агрессора давно выбрал для себя тактику ожидания, а поэтому в ближайшее время не пойдет на переговоры о компромиссах в нормандском формате.