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''Аллах посылает'': Цимбалюк высмеял наемников Путина на Донбассе

5.4тЧитать материал на украинском

После 2014 года Украина должна всегда быть готова себя защитить. Ведь президент России Владимир Путин не скупится на отправке в чужую страну своих оккупантов и верениц военной техники.

При этом он лицемерно лжет мировому сообществу, что не имеет никакого отношения к поддержке террористов на Донбассе, отметил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Путин

Владимир Путин

"Государство должно себя защищать. И уроки 2014 года мы все помним. Потому что сначала медаль Пушкина, потом томик Пушкина, потом российские танки и российские танкисты без знаков отличия. А Владимир Владимирович смеется и говорит, что они — шахтеры и трактористы. А на вопрос, откуда же у них танки, улыбается и говорит, что в конфликтах такого рода оружие всегда найдется. Откуда оно найдется? Наверное, Аллах посылает", — с сарказмом подметил он.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скриншот видео

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Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк также подчеркнул, что заявления российской власти о необходимости защиты русскоязычного населения Украины на самом деле являются завуалированной претензией на получение контроля над всей страной.

Помимо всего, он предупредил украинцев о подлой стратегии Путина относительно Донбасса. По словам журналиста, президент страны-агрессора давно выбрал для себя тактику ожидания, а поэтому в ближайшее время не пойдет на переговоры о компромиссах в нормандском формате.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Роман ЦимбалюкВладимир Путин
Место
Украина
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"А на вопрос, откуда же у них танки, улыбается и говорит, что в конфликтах такого рода оружие всегда найдется. Откуда оно найдется? Наверное, Аллах посылает" Может и Аллах... а может и ВСУ, ведь был же случай ещё году в 2014, когда БМПшки отдали. А потом были котлы... Да и советское наследие не все распродали. Хоть один бы танк изловили, да с документами доказали, что это российский. Как Россия сделала с ракетой. Кстати, до сих пор тишина, видать Бэллингкэты новые доказательства рисуют.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Несколько лет успешно живет и зарабатывает в Москве.
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
На последнем фото взгляд этого Цимбалюка аж в дрожь бросает. Я бы никому не пожелал встретить такого в под"езде, особенно в лифте, в первую очередь беременным женщинам и детям. Ужас!!!!
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