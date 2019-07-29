Человек - существо социальное, поэтому испытывает потребность наблюдать за тем, как живут и достигают успеха другие.

Именно поэтому мы подписываемся на страницы в социальных сетях известных людей, актеров и актрис, бизнесменов, политиков. Многие любят читать истории успешных людей, особенно если это всемирно известные личности. Хорошо, если вас вдохновляют эти истории. Но есть и угроза. Почему информацию необходимо “фильтровать” и почему истории успеха не срабатывают с другими людьми, даже если повторять их шаг за шагом?

Мировые бестселлеры врут?

Тренд делиться успешным опытом, например, как заработать свой первый миллион, появился довольно давно, более 10 лет назад. Но он по-прежнему актуален. Каждый год книжная индустрия выпускает все новые и новые истории успеха знаменитых людей. И чем трагичнее история (из грязи в князи), тем большей популярностью она пользуется.

Люди усиленно читают, впитывая каждая слово, пытаясь отождествиться с героем и понять - что нужно сделать, чтобы стать успешным. В моде лайфхаки от успешных людей: мы под микроскопом разбираем их привычки и образ жизни. И вот уже мы сами раньше встаем, начинаем заниматься спортом, перечитываем те же книги, но успех так и не приходит.

Мы решаем немного расслабиться и идем в социальные сети. Но листая ленту Фейсбука или Инстаграма мы тоже видим улыбающиеся лица, активных и счастливых людей, которые путешествуют, ходят в дорогие рестораны, стильно одеваются, ездят на спортивных автомобилях, занимаются спортом. На фоне этих картинок наша жизнь скучна и однообразна. А мы сами себе кажемся неудачниками.

Формулы успеха от знаменитых людей не работают, мы ничего не успеваем, у нас хронический недосып и, как следствие, бессонница, тревога, депрессия, прокрастинация. И это далеко не все проблемы, которые возникают из-за того, что мы, в погоне за успехом, пытаемся стать кем-то другим.

В сериале “Детство Шелдона” есть забавный момент, который очень хорошо иллюстрирует наше стремление к чужому успеху. Юный Шелдон, мечтая стать Эйнштейном, начинает учиться играть на скрипке, а также заявляет родителям, что становится иудеем - ведь Альберт Эйнштейн был евреем. Но мудрый раввин предлагает Шелдону… оставаться собой, ведь он сам по себе гениален.

Так и мы, желая стать успешными, на самом деле пытаемся стать кем-то другим, не учитывая многие факторы. Например то, что за каждой историей успеха стоят трудные моменты сомнений, депрессий, неприятных эмоций, о которых или не рассказывают вовсе или упоминают вскользь. Что люди выкладывают в социальные сети только красивые картинки, а боль, страдания, плохое настроение - всегда остаются за кадром.

Мы ловимся на этот крючок и слишком строго начинаем относиться к себе. Но правда заключается в том, что все люди разные: у нас разный опыт, разные способности, разный бекграунд, разное окружение, разные точки отсчета, из которых мы начинаем. Не говоря уже о том, что у нас у всех разные характеры и психо-эмоциональные возможности: кто-то более продуктивен утром (“жаворонок”), а кто-то более эффективен после обеда. Кто-то хорошо себя чувствует в окружении других людей, а кому-то для работы нужно одиночество. Для кого-то отдых - это веселая вечеринка, а кто-то просто обязан час в день побыть в одиночестве и ничего не делать.

Поэтому, чтобы стремление к успеху не закончилось серьезными психологическими проблемами или даже тяжелыми психосоматическими расстройствами, нужна своя собственная формула успеха.

Как найти свою формулу успеха?

Один мой знакомый провел опрос у себя в Фейсбуке, в котором просил людей написать, что для них значит успех. Результат удивил всех: не было четкого определения, но каждый писал то, что хотелось бы именно ему. Разница в определениях была колоссальная. Для кого-то успех - это деньги, для кого-то - карьера, для кого-то - семья, для кого-то - реализация, для некоторых - это свобода. Обобщив все ответы можно сделать вывод: все люди хотели быть счастливыми и каждый видел это по-своему.

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Поэтому, стоит понять, что для вас лично - успех. Вряд ли вы хотели бы получить высокую должность, но потерять при этом здоровье. Или заработать много денег, но не иметь возможности наслаждаться ими по причине слишком большой занятости. Вы хотите быть успешными и счастливыми, а значит необходимо избавиться от любого давления извне и идти к своему собственному счастью своими темпами и своим путем. Истории успеха в этом плане могут даже мешать, потому что мы сравниваем себя с другими, хотим чужого счастья, а в результате получаем плохой сон и заниженную самооценку.

Второе, что стоит сделать - это научиться ставить правильно цели и разбивать их на маленькие задачи. Формула успеха каждого человека - это если вам удалось стать чуточку лучше самого себя прежнего. Вы что-то узнали новое, чему-то научились, сделали то, чего раньше никогда не делали - это и есть ваш персональный успех.

Третье - научиться праздновать свои маленькие победы. В погоне за большой целью (заработать миллион) можно потерять силы, мотивацию, время и так и не достичь желаемого. Но научиться радоваться каждому шагу, хвалить себя за каждое маленькое достижение, наслаждаться процессом, а не гнаться за результатом - это то, что действительно сделает вас более счастливыми.

Поэтому формула успеха для всех проста: не сравнивать себя с другими, радоваться каждому своему шагу и достижению, праздновать победы и становиться чуть лучше себя прежнего. Тогда успех вам обеспечен, как минимум (а это немало!) вы успешно и счастливо проживете свою жизнь.

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