Новости Реклама
4 сентября • обновлено в 12:31
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Алексей Давиденко
Алексей Давиденко
Все статьи автора

Депутат не просто не говорить українською, вона ненавидить все українське

9.5т Читать материал на украинском

Зустріч в Кафе на Печерськ.

За сусіднім столом сидить екс-депутат ВР – "зірка російського світу в Україні".

Дзвонить її телефон.

Вона бере трубку, вислуховує вітання на тому кінці дроту і каже:

- Для продолжения нашего разговора немедленно перейдите в разговоре со мной на русский язык.

З уривків фраз стає зрозуміло, що говорить вона з оператором якогось колл-центру.

Закінчивши розмову вона розгортається до своїх співрозмовників і з посмішкою на обличчі радіючи говорить:

- Я всех их заставляю говорить со мной на русском. И когда денег хотят - сразу переходят.

Думав це її робота

Але н*хуя - це її життя. Священна війна проти України всередині України.

Ні.

Новости
О параде: мудрый думает наперед, а рядовой – о сиюминутной выгоде

Вона не просто не говорить українською мовою - вона люто ненавидить все українське.

Я був настільки збентежений такою неприхованою ненавистю, що вирішив відновити в пам'яті, коли саме вона була депутатом і зайшов до Вікіпедії.

С*КА.

Три скликання українського парламенту вона представляла нас - вона представляла Україну.

Як і багато хто з вас.

У побуті я не розмовляю українською, але із задоволенням слухаю тих, хто говорить, і в багатьох випадках переходжу на українську.

Навіть не уявляю собі, які ВАВКИ і комплекси повинні бути в голові у публічної людини з українським паспортом - настільки ненавидіти рідну мову, щоб змушувати переходити співрозмовників з української на російську, радіти цьому і хвалитися цим.

Спеціально пишу цей пост українською мовою - нехай читає і нехай її коробить.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Языковой скандал" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Алексей Давиденко Алексей Давиденко
Тема
Языковой скандал
Место
Украина
Теги
русский язык украинский язык
Источник
Источник: Facebook Олексія Давиденко
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
19
6
Смешно
6
Интересно
87
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Грушецька Варвара
Грушецька Варвара
Горбатого могила виправить, може не це не зовсім пристойно звучить, але ця ... заспокоїться не у цьому світі
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Томашевич Віктор
Томашевич Віктор
"Пусти свиню під стіл; на гадить на стіл ". Результат толерантного відношення до нац. меншин.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Б Д
Б Д
Призвише назвіть?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel