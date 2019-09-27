Одним из итогов Второй мировой войны было установление новых государственных границ в Европе, в частности, между СССР и Польшей. Этот вопрос был еще поставлен во время Тегеранской мирной конференции трех союзнических держав – СССР, США и Великобритании (28.11 - 01.12.1943 г.).

Ее участники достигли соглашения, что граница между СССР и Польшей будет проходить по "линии Керзона", то есть, как было в сентябре 1939 г. после оккупации СССР части польских территорий. Чтобы с такой договоренностью согласилось польское эмигрантское правительство в Лондоне, премьер Великобритании У.Черчиль предложил отдать Польше взамен Западной Украины и Западной Беларуси земли Германии – часть восточной Пруссии, западное Поморье вместе с Данцигом (Гданьск) и Верхнюю Силезию. Одновременно лидеры трех стран обсуждали, как сделать, чтобы после изменения государственных границ украинцы оказались в Украине, а поляки – в Польше. Так был поставлен на повестку дня вопрос "перемещения населения", хотя тогда обсуждалось, что оно будет осуществляться исключительно на добровольных началах.

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Таким образом, в продолжение решений в Тегеране, переселение украинцев из Лемкивщины, Надсяння, Холмщины, южного Подляшшя и западной Бойковщины, где они столетиями проживали, было проведено, однако в принудительном порядке в результате подписанного соглашения "Об эвакуации украинского населения из территории Польши и польских граждан из территории Украины" между УССР (советская Украина) и Польским комитетом национального освобождения (ПКНО, нигде международно не признанной организации) от 9 сентября 1944 г. Соглашение предусматривало выезд украинцев на территорию УССР и возвращение в Польшу поляков и евреев, которые по состоянию на 17 сентября 1939 г. были гражданами польского государства.

Для установления советско-польской границы и упразднения дискуссий около спорных территорий между украинцами и поляками, в Люблине было подписано выше названное соглашение между председателем Совета народных комиссаров УССР (правительство советской Украины) Н.Хрущевым и главой ПКНО Э. Осубно-Моравским. На реализацию этого соглашения 21 сентября 1944 г. Политбюро ЦК КП(б) Украины утвердило инструкцию о порядке переселения украинцев из Польши, которая конкретизировала вопросы финансового и организационного характера.

Территория, на которой проводилась насильственная "эвакуация", охватывала земли Краковского, Люблинского и Ряшевского воеводст. Все вопросы принудительного переселения регулировала специально созданная польско-украинская комиссия. В полномочия этой комиссии входили сбор заявлений от местного населения касательно выезда, подготовка списков переселенцев и эвакуационных карт, организация транспорта и другие вопросы. Акция "эвакуации", которая по замыслам организаторов должна была быть добровольной, не получила отклика среди местных украинцев. Тогда польские власти использовали насильственные методы : полное упразднение возможности получения образования на украинском языке, запрет на проведение украинских общественных мероприятий, введение дискриминационного налогообложения, притеснение Украинской греко-католической церкви.

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На первом этапе, что длился с 15 октября до 31 декабря 1944 г. было насильно вывезено около 20 тыс. украинцев Холмщины. Потом депортация стала проводиться на Лемкивщине, Надсянье, западной Бойковщине. За первые восемь месяцев 1945 г. насильно переселили из мест своего обитания 230 тыс. украинцев. На сборы давалось всего лишь несколько часов. Официально насильственное переселение украинцев из польской территории закончилось в середине 1946 г. Только за официальной статистикой в Украину было депортировано более 480 тыс. человек. Уже в 1947 г. относительно тех украинцев, которых не удалось "эвакуировать" в Украину, польское правительство проводит спецоперацию "Висла" и депортирует их в труднодоступные болотистые места на севере и северо-востоке Польши. Таких было 150 тыс. человек, плюс до 1951 г. в Украину насильственно было отправлено еще несколько десятков тысяч украинцев, а точнее еще 50 тыс. человек.

В результате насильственных переселений и депортаций на протяжении 1944-52 гг. своих домашних очагов лишились 750 тыс. украинцев из Польши. УССР, в свою очередь, насильственно выселила со своей территории в Польшу - 790 тыс. поляков и евреев. Украинцы из Польши были расселены в различных регионах Украины – Галичине, Слобожанщине, Причерноморье.

Их адаптация к советским условиям жизни проходила очень болезненно.

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