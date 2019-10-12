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12 октября • обновлено в 16:49
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"Ужас подкрался незаметно": Ахеджакова жестко высказалась о войне России против Украины

2.8т Читать материал на украинском

Российская актриса Лия Ахеджакова, которая является ярым противником политики Путина в отношении Украины, рассказала, что война России и Украине стала для нее неожиданностью, как и война с Грузией.

Об этом она рассказала в интервью OBOZREVATEL. По ее словам, к ней "незаметно подкрался этот ужас, который в ненормативной лексике имеет адекватное название о том, что незаметно подкрадывается".

Она вспомнила убитых российских оппозиционеров, которые в разные периоды и в разных конфликтах, боролись с политикой российских властей.

Лия Ахеджакова

Лия Ахеджакова

Фото: Рамблер

Новости
"Господи, до чего мы дошли!" Эксклюзивное интервью Лии Ахеджаковой о войне в Украине и арестах в России

"Политковская, Немцов, Щекочихин, Эстемирова, Старовойтова, Юшенков... О Господи! Есть еще дело историка Дмитриева. Потрясающий человек, краевед из Петрозаводска, известнейшая в мире личность. Восстановил десятки тысяч имен людей, расстрелянных без суда и следствия во время большего террора в Карелии. Его унизили, назвали педофилом, хотя в его отношении был оправдательный приговор, но дело возобновили, снова и снова издеваются над этим человеком, который вернул семьям имена их погибших родных", - сказала Ахеджакова.

Она добавила, что они теперь могут приехать и поклониться праху замученных родственников, которые лежат в земле, - мученикам сталинского террора.

Также по словам Ахеджаковой, политика властей в России не может стать более миролюбивой.

"Проблема в том, что опорой и защитой от населения стала огромная армия силовиков, которые сейчас вершат судьбы. Не знаю, как это поменяется, но этому, конечно, придет конец. Тогда все эти пропагандисты с наших каналов быстро перестроятся, поменяют интонацию, поменяют погоны, голос и имена на другие и также замечательно встроятся в новую систему и заговорят другим голосом", - добавила актриса.

Как писал OBOZREVATEL, российский политолог Дмитрий Запольский заявил, что кремлевские политтехнологи могут разрабатывать десятки вариантов трансфера власти 2024 года, а российский журналист Юрий Дудь может быть одним из них.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Лия Ахеджакова
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70rus xxx
70rus xxx
А мне жаль Лию,уже забыла,чем ей Путин не угодил.Старость не радость.
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руденко евгений
руденко евгений
умница, смелая женщина. А Россия надорвётся, конечно, под гнётом собственных силовиков. Их, же поить, кормить надо и хорошо кормить. А в России скоро будет один с сошкой, семеро с ложкой. СССР - хороший пример. Ещё в середине 80-х никто не мог предсказать развал СССР. А вот на наших глазах.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Да, согласен, Грузия неожиданно нанесла удар по нашим миротворцам в Абхазии. За что и получила хороших люлей. Там все было предельно открыто и понятно. Напали, огребли, пожали хвост и с позором убежали.это показывали по всем телеканалам мира. А где показывали агрессию России против Украины?? Она только в бошкпх у майданов. И почему бы азеджакрвой не вспомнить про расстрелы на майдане, про Одессу почему не вспоминает где несогласных с фашистами, просто сожгли?
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