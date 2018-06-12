Сегодня в России праздник - День принятия декларации о государственном суверенитете. Иногда его еще называют "днем независимости".
Да-да, не все знают, что РСФСР провозгласила суверенитет на месяц раньше Украины. УССР сделала это только 16 июля 1990 года. Самое поразительное, что в России умудряются одновременно сожалеть о распаде Союза, мечтать о его восстановлении и отмечать сегодняшний праздник.
Еще более удивительно, что праздник устроили сегодня и в Донецке. Это вообще какой-то трэш за гранью понимания нормального человека. Люди, которые хотят в Россию и воюют за русский мир, помпезно отмечают годовщину суверенитета России и начала конца СССР. То есть день, когда Россия фактически от них отказалась.
Не знаю, как вообще уместить это в рамки хоть какой-нибудь логики. Чтобы совместить в голове "ДНР" и ельцинскую декларацию о суверенитете РСФСР нужно действительно быть психически нездоровым.
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