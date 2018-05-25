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Сергій Притула
Сергій Притула
Телеведучий, актор, волонтерВсе статьи автора

"А чьо ви не їдете по маленьких містах? Тут що не люди?"

7.2тЧитать новость на украинском

Ото кожного разу, як якась людина в коментарях пише мені щось на кшталт "а чьо ви не їдете по маленьких містах, тут що не люди?", я кожного разу хочу таку людину посадити в наш бус і щоб вона поїздила з нами по тих "мегаполісах", по яких ми всі ці роки викатуємо. Та, де часом немає жодної працюючої розетки в гримерці, там де в принципі поняття гримерки відсутнє, там де на початку концерту виникають непорозуміння, бо люди, які придбали квитки не можуть сісти на свої місця, бо вони поломані, а винний у цьому, звісно ж не організатор чи директор будинку культури, а Притула на сцені.

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Часом буває так, що в твою гримерку, де ти перевдягаєшся перед виступом, просто заходять якісь люди, яким треба сфоткатись вже і зараз. Ти в трусах, а їм треба вже. І ти питаєш в організатора, мовляв, якого біса сторонні люди в нашій гримерці забули? А орг спокійно відповідає:"та то ж свої"!

Ото зробив фотосесію на бекстейджі в одному з міст у нашому весняному турі. Лакшері де люкс, віайпі роял спа! Нема біди, веселимось!

Ще б у вбиральні там лямпочку вкрутили - то взагалі б все супер було!!!

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Автор
Сергій ПритулаСергій Притула
Тема
Реформы в Украине
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Сергія Притули
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