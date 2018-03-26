4 года войны на Донбассе: названо число погибших бойцов Нацгвардии

В зоне военного конфликта на востоке Украины за 4 года боевых действий погибли 212 бойцов Национальной гвардии Украины, еще почти 800 получили ранения.

Об этом во время речи, приуроченной ко Дню Нацгвардии, сообщил президент Петр Порошенко.

"За время проведения антитеррористической операции 794 бойца Нацгвардии получили ранения. Четверо из тех парней – 212 героев, которые погибли – получили высокое звание...", - сказал Порошенко.

Также президент вспомнил четырех военнослужащих НГУ, погибших в результате потасовки под стенами Верховной Рады Украины в августе 2015 года.

"Мы всегда будем помнить 4 патриотов-гвардейцев, которые на площади Конституции отдали свою жизнь за мир и спокойствие украинских граждан", – отметил он.

Петр Порошенко добавил, что 182 военнослужащих Нацгвардии посмертно удостоены государственных наград. Трое из них удостоены высшей – Герой Украины.

Как сообщал "Обозреватель", 21 марта в Николаеве прошла церемония прощания с легендарным летчиком, Героем Украины, а в последнее время и.о генерального директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владиславом Волошиным.